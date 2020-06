Serie A, Spal-Cagliari 0-1: Simeone beffa gli estensi al 93'

SPAL-CAGLIARI 0-1

Giovanni Simeone firma al 93' il gol che regala l'1-0 al Cagliari sul campo di una Spal sfortunata e sempre più penultima in serie A. Sfida tra due squadre in grande difficoltà e all'insegna della tensione. Vicari sfiora l'eurogol in avvio, poi cresce il Cagliari (bravo l'esordiente Letica su Rog). Nella ripresa Pellegrini e Ragatzu sfiorano il gol per gli isolani, nel finale prodigioso Olsen sull'ex Cerri. A tempo scaduto la rete decisiva.





































































































LA PARTITA

La salvezza è sempre più lontana, e i rimpianti sono tantissimi. La Spal cade al 93' contro un Cagliari tutt'altro che guarito e che dopo 12 partite senza vittorie sbanca Ferrara grazie alla caparbietà del duo Joao Pedro-Simeone e punisce oltre i propri demeriti i ragazzi di Gigi Di Biagio. Per cui la salvezza, a -7 dal duo Genoa-Lecce, è sempre più una chimera. Tante scelte di formazione inattese per Di Biagio (che si affida anche all'ex Castro e lancia il debuttante portiere Letica). Il Cagliari di Zenga, che recupera Joao Pedro, subisce la buona partenza della Spal (con Vicari che sfiora l'eurogol con una spettacolare deviazione di tacco su corner), poi prende progressivamente campo. La partita è però tesa e spezzettata, come dimostra il taccuino delle ammonizioni ben più nutrito di quello anche solo delle occasioni da gol. Il primo reale brivido del match arriva quindi al 27', quando Rog buca la barriera della Spal su calcio di punizione e costringe Letica a ributtare fuori il pallone quasi sulla linea di porta. Passano pochi secondi e ci prova anche Joao Pedro, con un sinistro murato dalla retroguardia spallina. Su una proiezione offensiva di Mattiello, poi, Cionek interviene in maniera scomposta e regala un corner al Cagliari spaventando anche il compagno Letica. La Spal si vede solo a tempo ampiamente scaduto ma, sulla sponda di Petagna, Strefezza calcia altissimo.

I padroni di casa, mai in grado di centrare lo specchio della porta in tutto il primo tempo, iniziano la ripresa con piglio diverso e Cionek costringe subito alla parata Olsen (preferito a Cragno da Zenga). Ma continua a sembrare il Cagliari la squadra più ispirata, come dimostrano la botta al volo di sinistro di Pellegrini ben servito da Mattiello e poi il tentativo da fuori area di Simeone che non sorprende Letica. All'ora di gioco si vede finalmente Petagna, che non sfrutta un contropiede e conclude tra le braccia di Olsen. Le polveri bagnate del miglior attaccante della Spal risvegliano il Cagliari di un furioso Zenga, che disegna una squadra sempre più offensiva con i cambi a sua disposizione: su Ragatzu è Vicari a salvare tutto. I rossoblù però si sbilanciano e iniziano a rischiare: negli ultimi dieci minuti Petagna e Cerri si ostacolano al momento del tiro, poi è proprio il grande ex a intervenire perfettamente in spaccata sul cross di Fares. Olsen compie il miracolo, Petagna a rimorchio vanifica tutto sparando alle stelle. Sembra finita, ma al 93' sul tiro di Rog è Joao Pedro a piombare sul pallone respinto da Letica e a servire a Simeone il pallone della vittoria. E per la Spal è notte fonda.

IL TABELLINO

Spal-Cagliari 0-1

Spal (4-3-3): Letica 6,5; Cionek 5, Vicari 6, Bonifazi 6, Sala 5,5 (18' Reca 6); Valoti 6,5 (18' Fares 6,5), Valdifiori 6, Castro 5 (11' st Missiroli 5,5); D'Alessandro 5,5 (11' st Dabo 6), Petagna 5, Strefezza 6 (34' st Cerri 6,5). A disp.: Meneghetti, Thiam, Felipe, Tomovic, Murgia, Tunjov, Floccari. All.: Di Biagio 5.

Cagliari (3-4-1-2): Olsen 7; Walukiewicz 6, Pisacane 6 (27' st Cacciatore 6), Klavan 6; Mattiello 7 (27' st Ragatzu 6,5), Nandez 6,5, Rog 7, Pellegrini 6 (21' st Lykogiannis 6); Ionita 5,5 (21' st Birsa 6); Joao Pedro 6,5 (49' st Carboni sv), Simeone 6,5. A disp.: Rafael, Cragno, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Gagliano.All.: Zenga 6,5.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 48' st Simeone§

Ammoniti: Strefezza, Bonifazi, Valdifiori (S), Ionita, Nandez, Rog (C)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

La SPAL ha raccolto 18 punti in 27 giornate di questa Serie A: delle ultime otto squadre con questa classifica a questo punto della stagione, solo il Crotone nel 2016/17 ha poi evitato la retrocessione.

La SPAL ha perso tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A, ritoccando la striscia record di sconfitte interne più lunga dei ferraresi nel massimo campionato.

La SPAL ha subito almeno un gol in tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A eguagliando il record negativo nel massimo campionato registrato nel novembre 1967.

Il Cagliari è imbattuto contro la SPAL nelle sei sfide disputate da quando i ferraresi sono tornati in Serie A (5V, 1N).

Con il successo contro la SPAL, il Cagliari ha messo fine a una striscia negativa di 12 partite, la più lunga dei sardi in una singola stagione di Serie A dal 2010 (15 in quell’occasione).

La SPAL ha realizzato 20 reti in questa Serie A: quello dei ferraresi è il peggior attacco nei cinque maggiori campionati europei (0.74 gol a partita, come il Leganes).

Secondo gol consecutivo in trasferta per Giovanni Simeone dopo la ripresa del campionato: l'argentino ne aveva realizzato solo uno lontano da casa in questa Serie A.

Giovanni Simeone (gol) e Joao Pedro (assist) hanno realizzato 10 delle ultime 12 reti del Cagliari in questa Serie A.

La rete realizzata al 92’46’’ contro la SPAL è la più tardiva di Giovanni Simeone in Serie A.

Karlo Letica è il sesto portiere utilizzato dalla SPAL nelle ultime due stagioni, più di qualsiasi altra squadra dei cinque maggiori campionati europei nello stesso periodo.