Serie A, Sozza l'arbitro di Napoli-Milan al Maradona. C'è Chiffi per Inter-Udinese

Sarà Simone Sozza a dirigere l'atteso match del Maradona tra Napoli e Milan, scontro chiave della 30esima giornata di Serie A. Il fischietto di Seregno potrà contare sul supporto del Var Meraviglia dell'Avar Di Paolo. Toccherà invece a Daniele Chiffi arbitrare Inter-Udinese a San Siro: a Lissone ci saranno Paterna e Pezzuto davanti ai monitor. Per l'esordio della nuova Juventus di Igor Tudor, chiamata a ospitare il Genoa, è stato scelto Rapuano. Rocchi infine ha designato Doveri per Fiorentina-Atalanta, sfida in programma domenica alle ore 15 al Franchi.