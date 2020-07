Serie A, Soriano squalificato due turni per le parole a Pairetto

Il Giudice Sportivo ha squalificato Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, per due turni per "espressione irriguardosa" verso l'arbitro Pairetto. Durante il match contro l'Inter il direttore di gara aveva riferito al ds rossoblù Bigon che il centrocampista gli aveva detto: "Sei scarso" e per questo lo aveva espulso. Un turno di stop per Bastoni e D'Ambrosio (Inter), Demme e Koulibaly (Napoli), Carboni (Cagliari), Cionek (Spal), Palomino (Atalanta), Pezzella (Fiorentina) e Sema (Udinese).