Serie A, si recupera Udinese-Atalanta: Gotti si gioca la panchina

SERIE A

A 45 giorni dal 6 dicembre, alle 15 si recupera oggi la sfida della decima giornata tra Udinese e Atalanta, che era stata rinviata per via del forte maltempo abbattutosi su Udine. Ma in casa bianconera tira una brutta aria anche oggi, perché la squadra di Gotti non vince da sette partite e un’eventuale sconfitta contro i bergamaschi potrebbe essere fatale per la panchina del tecnico. Dal canto i loro i nerazzurri, in striscia positiva da nove giornate ma reduci dal pareggio senza reti col Genoa, vanno a caccia di una vittoria che vorrebbe dire terzo posto pensando già alla sfida di sabato col Milan.

Un incubo nerazzurro sulla strada di Luca Gotti, che dopo aver ottenuto una sola vittoria contro la Lazio e perso contro tutte le prime cinque in classifica, si gioca il futuro in una settimana contro Atalanta prima e Inter poi. La sua panchina scricchiola, ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite con ben 12 gol subiti, e ha disperato bisogno di una vittoria per scavalcare Fiorentina e Spezia e uscire dalla ‘zona rossa’. Per centrare i tre punti il tecnico va verso la conferma di Lasagna in attacco, ancora supportato da Pereyra libero di svariare sulla trequarti. In cabina di regia dovrebbe tornare Arslan, intoccabile ovviamente De Paul, con Mandragora a completare il reparto. Difesa a tre con Becao, Bonifazi e Samir, gli esterni dovrebbero essere Stryger Larsen e Zeegelaar.

Pensa a fare turnover invece Gasperini, sulle cui scelte potrebbero pesare i diffidati (Toloi, Djimsiti e Gosens) considerando che sabato c'è il Milan a San Siro: "I diffidati non peseranno nelle scelte, abbiamo la rosa sufficiente per sopperire – ha detto alla vigilia il tecnico, che poi però ha aggiunto - Certo, meglio non rischiare due o tre squalifiche insieme”. Palomino potrebbe dunque prendere il posto di Toloi o Djimsiti in difesa, mentre Maehle scalpita e potrebbe far riposare Gosens. A centrocampo fiducia a Pessina, in avanti chance per Miranchuk alle spalle della coppia d'attacco formata da Ilicic e Zapata (in ballottaggio con Muriel). Indisponibile Pasalic, non convocato, ovviamente, il Papu Gomez.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk; Ilicic, D. Zapata.