Serie A, si assegnano i premi individuali: Donnarumma miglior portiere, Vlahovic miglior Under 23

SERIE A

Il talento viola MVP tra i giovani grazie ai suoi 21 gol, il numero uno della Nazionale svetta per i suoi 14 clean sheet

Conclusa la stagione 2020/21 con la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, per la Serie A arriva il momento di assegnare i premi individuali: si comincia con quello di MVP tra gli Under 23, conquistato da Dusan Vlahovic (che raccoglie l'eredità di Kulusevski), autore di 21 gol in stagione con la maglia della Fiorentina; miglior portiere invece Gianluigi Donnarumma (un anno fa fu Szczesny), che per 14 volte ha mantenuto inviolata la porta del Milan. Getty Images

La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

MIGLIOR UNDER 23: DUSAN VLAHOVIC

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Indice di Efficienza Tecnica del 91,9%, con un potenziale da Top Player (95%);

- Autore di 21 reti (con il 25% di riuscita al tiro) e capace di creare 46 occasioni da gol in stagione;

- Costringe gli avversari ad un lavoro extra, effettuando mediamente 76 accelerazioni esplosive e ben 90 frenate brusche a partita;

- Consistente anche in fase di non possesso, in ogni partita percorre oltre 1 km ad alta intensità per rincorrere gli avversari.

MIGLIOR PORTIERE: GIANLUIGI DONNARUMMA

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 99 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Indice di Efficienza 88,1%;

- Record stagionale di clean sheet (14) al pari di Handanovic, ma con un numero di parate maggiore (92 vs 78);

- Detiene il record stagionale di prese in uscita alta (24);

- Ha parato il 66% dei tiri subiti da dentro l’area.