Serie A, è la notte dello scudetto: l'avvicinamento a Napoli-Cagliari e Como-Inter LIVE

È la notte in cui si assegna lo scudetto 2024/25. A oltre 800 km di distanza Napoli e Inter si sfidano per aggiudicarsi il tricolore: i ragazzi di Conte, avanti di un punto in classifica, saranno impegnati al "Maradona" contro il Cagliari, quelli di Inzaghi al "Sinigaglia" contro il Como. In barba alla scaramanzia il capoluogo campano si è già vestito a festa, mentre a Milano si può sperare solo in un passo falso dei rivali.