Serie A, Sassuolo-Torino 1-1: un punto a testa per Dionisi e Juric

SASSUOLO-TORINO 1-1

Il match si decide di fatto nei primissimi minuti: Zapata risponde a Pinamonti, poi regna l'equilibrio

Finisce 1-1 Sassuolo-Torino, quarto anticipo della 23esima giornata di Serie A. Succede tutto nei primissimi minuti del match: al 5' Pinamonti porta avanti i padroni di casa, ma al 9' arriva la risposta immediata degli ospiti, con la rete firmata da Zapata. I granata si fanno preferire sul piano del possesso, i neroverdi su quello delle conclusioni nello specchio, ma nessuna delle due squadre riesce a creare i presupposti per vincerla e alla fine Juric e Dionisi si accontentano di portare a casa un punto che incide poco sulle rispettive classifiche.

LA PARTITA

Pronti via e il Sassuolo è in vantaggio: Pedersen trova un grande affondo sulla destra, il cross è perfetto per la testa di Pinamonti, la marcatura di Lovato a dir poco rivedibile e l'incornata dell'attaccante neroverde vale l'1-0. Neanche il tempo di festeggiare che il Torino trova il pareggio immediato, con un'azione per altro simile: cavalcata sulla destra di Bellanova, cross per Zapata che trova la zampata dell'1-1. Dopo le sfuriate iniziali il ritmo cala notevolmente e non succede più nulla fino alla mezzora, quando ancora Zapata va a un passo dal raddoppio con una conclusione improvvisa dal limite che sibila a fil di palo. Poco prima dell'intervallo gli ultimi sussulti li fanno registrare Vlasic (fuori di un soffio) e Bajrami (punizione ben respinta da Vanja), ma nonostante la supremazia territoriale degli ospiti al 45' la situazione è di parità.

Nella ripresa è sempre il Toro a dettare i ritmi e a gestire il possesso, ma le emozioni latitano. Per assistere a un tiro in porta degno di nota bisogna attendere il 70', ma sulla conclusione di Laurienté da posizione defilata è attento Milinkovic-Savic. Al 78' Zapata impegna consigli di testa sugli sviluppi di un corner, tre minuti dopo Laurienté ci riprova dalla stessa mattonella di prima, ma la soluzione è altrettanto complicata e Vanja non si fa intimorire. L'ultima occasione per i padroni di casa è creata dal nulla dal subentrato Defrel: gran sinistro a giro dalla distanza, che fa tremare il Toro ma si spegne sul fondo. A blindare il pareggio è poi Consigli all'ultimissimo secondo di gioco: Zapata riesce a girare di testa, ma il portiere neroverde si allunga e respinge, subito prima del triplice fischio di Orsato.

LE PAGELLE

Doig 5 - In grossa difficoltà fin dai primi istanti di gioco contro gli affondi continui di Bellanova, poco propositivo in fase di spinta.

Pinamonti 6,5 - Porta in vantaggio i suoi dopo 5', poi sparisce un po' dai radar anche perché troppo spesso la squadra si perde negli ultimi 25 metri di campo.

Laurienté 5 - Sbaglia molte cose semplici e si intestardisce nella ricerca di soluzioni improbabili. Continua il suo momento no.

Lovato 5 - Distratto sul gol di Pinamonti a inizo partita, anche nel prosieguo del match si conferma quello più in affanno, rischiando per altro il doppio giallo nel finale. Graziato da Orsato.

Zapata 7 - Un gol da bomber vero, un altro paio di ottime occasioni e, in generale, una prestazione importante per la capacità di catalizzare palloni e creare apprensione nella difesa avversaria. All'ultimo secondo Consigli gli nega il gol della gloria.

Bellanova 6,5 - Ara la fascia destra per oltre 80' senza sosta, confeziona anche il suo quarto assist stagionale. Serata da protagonista.

IL TABELLINO

Sassuolo-Torino 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Pedersen 6,5, Erlic 6 (45'+5 st Tressoldi sv), Viti 6, Doig 5 (45'+5 st Ferrari sv); Henrique 6, Lipani 5,5 (27' st Racic 6); Bajrami 6 (27' st Defrel 6), Thorstvedt 5,5, Laurienté; Pinamonti 6,5 (44' st Mulattieri sv).

Allenatore: Dionisi 6

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji, Lovato 5 (38' st Sazonov sv), Rodriguez 6 (20' Masina 6); Bellanova 6,5 (38' st Vojvoda sv), Tameze 6,5, Ilic 6 (28' st Ricci 6), Lazaro 6; Vlasic 6; Sanabria 5,5 (28' st Okereke 6), Zapata 7.

Allenatore: Juric 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5' Pinamonti (S), 9' Zapata (T)

Ammoniti: Doig (S), Lovato (T), Tameze (T), Vlasic (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Sassuolo e Torino hanno segnato due reti nei primi nove minuti di gioco con Andrea Pinamonti (5’) e Duván Zapata (9’); era dallo scorso 17 settembre che non venivano realizzati due gol nei primi 9’ di una gara di Serie A – Roma-Empoli con reti di Dybala (2’) e Renato Sanches (8’).

- Andrea Pinamonti ha segnato nei primi 15’ di gioco cinque delle otto reti messe a segno in questa Serie A; in questa porzione di gara nessuno ha segnato di più nel torneo in corso (cinque anche per Lautaro Martínez).

- Andrea Pinamonti ha segnato in tre gare interne di fila di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 con l’Empoli (tre anche in quel caso); l’attaccante ha segnato quattro gol di testa in questo campionato, solo Olivier Giroud (cinque) ne conta di più.

- Duván Zapata ha segnato 10 reti contro il Sassuolo in Serie A, almeno tre in più rispetto a quelli realizzati contro qualsiasi altra formazione nella competizione; in generale il colombiano è il calciatore che ha realizzato più gol contro i neroverdi in massima serie.

- Duván Zapata ha trovato la rete in due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra ottobre e novembre 2021 con l’Atalanta (quattro in quel caso).

- Quello di Duván Zapata è stato il gol numero 3500 realizzato dal Torino in Serie A.

- Il Torino (otto) è la squadra contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite interne di Serie A; in generale solo contro il Cagliari (10) il club neroverde conta più pari nella competizione rispetto a quelli raccolti coi granata (nove).

- Il Torino ha pareggiato due gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023 (tre in quel caso).

- Il Sassuolo ha pareggiato la prima partita in questo anno solare di Serie A; l’ultimo pareggio nella competizione era infatti maturato lo scorso 17 dicembre contro l’Udinese (2-2).

- Il Sassuolo ha vinto solo una delle 11 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (8N, 2P); tra le squadre contro cui ha vinto al massimo una gara interna nella competizione, contro nessuna conta più partite disputate (un solo successo in 11 sfide interne anche contro la Roma).

- Il Torino (2V,3N) è rimasto imbattuto per cinque gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (3V, 2N in quel caso).

- Raoul Bellanova è il calciatore del Torino che ha fornito più assist in questa Serie A (quattro); in generale ha fornito quattro passaggi vincenti nelle ultime 19 gare del torneo dopo che ne aveva raccolti solo due nelle precedenti 53 disputate nella competizione.

- Il Sassuolo ha segnato otto reti nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa Serie A (otto anche per l’Inter); di contro quello di Andrea Pinamonti è stato il primo gol subito dal Torino nella medesima porzione di gioco nel torneo in corso.

- Andrea Consigli (496) ha agganciato Giovanni Galli (496) al sesto posto della classifica dei portieri con più presenze nella storia della Serie A; in generale l’estremo difensore neroverde ha raggiunto la 17a posizione, eguagliando appunto Giovanni Galli (496), nella graduatoria dei calciatori con più partite giocate nella competizione.

Valentino Lazaro ha giocato oggi contro il Sassuolo la sua 50a partita in Serie A.