Serie A: Sassuolo-Roma 0-1, Dybala riporta i giallorossi in vetta

Al Mapei Stadium ai ragazzi di Gasperini basta un gol di destro al 16' della Joya, che non segnava in campionato da febbraiodi Andrea Ghislandi
Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma rialza la testa, batte 1-0 il Sassuolo e ritrova la vetta della classifica insieme al Napoli. Al Mapei Stadium a decidere il match al 16' è un destro di Paulo Dybala, che torna a segnare in campionato dopo oltre otto mesi (9 febbraio contro il Venezia) e su azione dopo quasi 10 (22 dicembre contro il Parma). Il Sassuolo gioca un discreto primo tempo, poi nella ripresa i giallorossi hanno diverse occasioni per raddoppiare ma sbattono contro il palo (Pellegrini) e su Muric, autore di alcune ottime parate.
LE PAGELLE
Muric 7 - Incolpevole sul gol di Dybala, il suo lo fa alla grande salvando più volte su Cristante (due volte), Muric, Wesley e Pellegrini (due volte).
Pinamonti 5 - Già il Sassuolo crea poco, se poi quelle poche occasioni lui è il prmo a non sfuttarle allora sono dolori.
Berardi 5 - Al Sassuolo manca come il pane la sua qualità. Solo una pennellata per Thorstvedt e stop. Prende un colpo alla testa ed è costretto al cambio.
Dybala 7 - La Joya finalmente si sblocca anche in campionato dove non segna da oltre otto mesi. Da falso nove tanto movimento e qualche giocata deliziosa.
Cristante 7 - Gasperini a sorpresa lo schiera nei due dietro a Dybala e la mossa paga alla grande. Dal suo tiro respinto da Muric nasce il gol di Dybala, poi nel finale di primo tempo il portiere del Sassuolo gli nega la gioia della rete personale.
Dovbyk 6,5 - Strigliato a dovere da Gasperini, l'attaccante ucraino gioca una mezzora abbondante di grande sostanza, servendo due assist: sul primo Pellegrini prende il palo, sul secondo Wesley si divora il raddoppio.
IL TABELLINO
SASSUOLO-ROMA 0-1
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39' Candé), Doig; I. Koné (36' st Cheddira), Matic, Thorstvedt (15' st Vranckx); Berardi (15' st Volpato), Pinamonti, Fadera (36' st Laurienté). A disp.: Turati, Zacchi, Nyarko, PAz, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini. All.: Grosso
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (42' st Rensch), M. Koné, El Aynaoui, Tsimikas (1' st Hermoso); Cristante (21' st Pellegrini), Bailey (5' st Dovbyk); Dybala (21' st Soulé). A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pisilli, Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy. All.: Gasperini
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 16' Dybala (R)
Ammoniti: Mancini (R), Thorstvedt (S), Doig (S), Hermoso (R)
Espulsi: -
Note: Al 45' st ammonito Grosso (S) per proteste