Serie A: Sassuolo-Roma 0-1, Dybala riporta i giallorossi in vetta

Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma rialza la testa, batte 1-0 il Sassuolo e ritrova la vetta della classifica insieme al Napoli. Al Mapei Stadium a decidere il match al 16' è un destro di Paulo Dybala, che torna a segnare in campionato dopo oltre otto mesi (9 febbraio contro il Venezia) e su azione dopo quasi 10 (22 dicembre contro il Parma). Il Sassuolo gioca un discreto primo tempo, poi nella ripresa i giallorossi hanno diverse occasioni per raddoppiare ma sbattono contro il palo (Pellegrini) e su Muric, autore di alcune ottime parate.