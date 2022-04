Serie A, Sassuolo-Atalanta 2-1: Traore mette fine al sogno Champions della Dea

SASSUOLO-ATALANTA 2-1

Grande doppietta dell’ivoriano classe 2000, nerazzurri a -11 dal quarto posto

Al Mapei Stadium l’Atalanta dice addio al sogno qualificazione Champions. Nella 32esima giornata di Serie A i nerazzurri crollano sotto i colpi di Traore, che con un gol per tempo condanna la Dea all’ottavo ko stagionale e regala al Sassuolo l’ennesima vittoria di prestigio di questo campionato. Letali le ripartenze dei neroverdi, che trascinati da Traore e Berardi molto ispirati hanno colpito a metà primo tempo e a un quarto d’ora dall’inizio della ripresa. Inutile nel finale il gol di Muriel, Atalanta a meno 11 dal quarto posto della Juve. Sassuolo-Atalanta, le foto del match









































LA PARTITA

Ampio turnover per Gasperini in vista della sfida di giovedì contro il Lipsia: tra i pali Sportiello, torna Zapata dal primo minuto, con Boga e Miranchuk a supporto, mentre Pessina e Pasalic si piazzano in mediana al posto della coppia De Roon-Freuler. Dionisi, che non può contare sullo squalificato Frattesi (al suo posto Henrique), risponde con il solito 4-2-3-1 con Scamacca supportato da Berardi, Raspadori e Traore.

La prima occasione arriva sull’inserimento di Maxime Lopez, che imbeccato dal tacco di Scamacca costringe Sportiello a una parata difficile (3’), ma poi la Dea prende campo e comincia a macinare gioco e al 10’ va vicina al vantaggio con la traversa di Pasalic. La risposta neroverde arriva con Traore, ma è ancora l’Atalanta ad andare vicina al vantaggio con Miranchuk dopo una grande azione di Zapata (17’). Nerazzurri sbilanciati alla ricerca del vantaggio e puniti da una ripartenza letale del Sassuolo a metà primo tempo, quando da corner per l’Atalanta Berardi avvia il contropiede che Traore conclude con una botta sotto la traversa imparabile per Sportiello (sesto gol in campionato). Due minuti e l’ivoriano classe 2000 va vicinissimo alla doppietta con un gran tiro da fuori che si stampa sul palo, poi alla mezz’ora arriva il secondo legno neroverde con un colpo di testa di Chiriches. Dopo diversi minuti tutti a marca Sassuolo, gli ospiti rimettono la testa avanti nel finale del primo tempo e si rendono pericolosi con una bella conclusione di Pasalic, ma si va all’intervallo coi padroni di casa avanti 1-0 dopo 45’ molto gradevoli.

La ripresa comincia con Magnanelli al posto dell’ammonito Henrique e con Koopmeiners e Zappacosta che prendono il posto di Miranchuk e Hateboer, ma l’atteggiamento dell’Atalanta non è aggressivo come al solito e il Sassuolo controlla il ritmo del match senza troppi patemi e anzi va vicino al secondo gol ancora con Traore, fermato bene da Sportiello in uscita. Gasperini prova a dare una scossa ai suoi inserendo Palomino e Muriel, ma a un quarto d’ora dall’inizio della ripresa ancora Traore in ripartenza firma il 2-0 con un preciso destro dal limite che non dà scampo a Sportiello. La Dea prova a reagire ma Consigli dice di no a Muriel, Pasalic ci prova di testa ma mette a lato, Zapata invoca un rigore, ma il Sassuolo si difende basso e non fatica troppo a contenere la Dea. Nel finale sull’ennesima ripartenza dei neroverdi arriva il terzo legno del match con Defrel, ma ormai la partita era in ghiaccio. Inutile nel finale il gol di Muriel, per il Sassuolo è l'ennesima vittoria di prestigio di questo campionato, ottava sconfitta per l’Atalanta.

LE PAGELLE

Traore 7,5 – Pomeriggio di grazia per l’ivoriano classe 2000, sempre il più pericoloso dei suoi e autore della doppietta decisiva. In estate sarà un altro dei gioielli nella vetrina neroverde.

Berardi 6,5 – Tante giocate di qualità come quella con cui dà il via all’azione del primo gol e un bellissimo gol annullato. Ispirato

Consigli 6,5 – Decisivo in avvio su Maxime Lopez e sul 2-0 con una gran parata su Muriel.

Zapata 5,5 – La forma fisica evidentemente non è ancora quella migliore, gara di sofferenza con un solo spunto degno di nota.

Boga 5 – Partita da ex che non verrà rimpianto. Troppo confusionario, troppo poco incisivo, Gasperini lo cambia a fine primo tempo.

Pasalic 6 – Ha il merito di essere il più pericoloso dei nerazzurri in diverse occasioni, ma come il resto della squadra è sotto i suoi standard.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 2-0

SASSUOLO - (4-2-3-1) Consigli 6,5; Muldur 6,5, Ayhan 6, Chiriches 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (33'st Ferrari sv); Henrique 6 (1’st Magnanelli 6), Lopez 7; Berardi 6,5 (25’st Defrel 6), Raspadori 6, Traore 7,5 (25’st Rogerio 6); Scamacca 6 (33'st Tressoldi sv). A disp: Pegolo, Vitale, Magnanelli, Rogerio, Ferrari, Oddei, Ciervo, Peluso, Harroui, Toljan, Defrel, Tressoldi. All. Dionisi

ATALANTA - (3-4-3): Sportiello 6,5; Scalvini 5,5, Demiral 5,5, Toloi 6 (12’st Palomino 6); Hateboer 5,5 (1’st Pezzella 5,5), Pessina 5, Pasalic 6 (32'st Malinovskyi sv), Pezzella 5,5; Miranchuk 5 (1’st Koopmeiners 5,5), Zapata 5,5, Boga 5 (12’st Muriel 6,5). A disp: Musso, Rossi, Mahele, Cittadini, Zappacosta, Cisse, Palomino, Koopmeiners, Muriel, Malinovskyi, Mihajla. All. Gasperini

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 24’ e 15’st Traore

Ammoniti: Henrique, Muldur (S)

Espulsi: