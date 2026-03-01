Serie A, Sassuolo-Atalanta 2-1: i neroverdi in dieci affondano la Dea

Armand Laurienté ha preso parte a 50 reti (26G+26A) nei cinque grandi campionati europei. L'attaccante francese è stato coinvolto in più di una rete in due sfide consecutive in Serie A per la seconda volta nel torneo, dopo il marzo 2023 (due assist e un gol vs Cremonese e poi doppietta e passaggio vincente contro la Roma).