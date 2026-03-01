Serie A, Sassuolo-Atalanta 2-1: i neroverdi in dieci affondano la Dea

© Getty Images
La 27ª giornata di Serie A registra lo stoico successo del Sassuolo in casa contro l’Atalanta. I neroverdi si impongono infatti 2-1 al Mapei Stadium, dove Zalewski non sfrutta un’ottima chance per portare avanti i bergamaschi già al 10’. Carnesecchi salva invece sull’incornata di Thorstvedt pochi istanti più tardi, prima dell’episodio che accende definitivamente la gara: l’espulsione di Pinamonti. L’attaccante interviene a gamba tesa sulla caviglia di Djimsiti nella propria metà campo e riceve un rosso diretto al 16’. I padroni di casa si ritrovano così in dieci al quarto d’ora del primo tempo, ma riescono comunque a portarsi sull’1-0 al 23’: Koné insacca in rete il corner calciato da Laurienté, favorito anche dal liscio di Thorstvedt. Muric para poi sul colpo di testa di Bellanova, mentre Thorstvedt fa 2-0 al 69’: innescato sempre da Laurienté, il norvegese sorprende Carnesecchi con un imparabile mancino a giro sotto l’incrocio dei pali. Krstovic prova allora a scuotere i nerazzurri, ma Muric respinge in angolo la sua inzuccata.
All’87’, l’ex portiere dell’Ipswich Town si ripete pure su Samardzic, deviando la sua conclusione sul palo, ma un minuto più tardi si deve arrendere a Musah. L’ex Milan fissa così il 2-1, con Muric bravo poi a salvare i neroverdi in pieno recupero, toccando sulla traversa il colpo di testa di Scalvini. Nonostante le difficoltà nel finale, il Sassuolo colleziona comunque la terza vittoria consecutiva e sale a 38 punti, portandosi a -7 proprio dall’Atalanta: la formazione di Palladino resta infatti ferma a 45 punti, vedendosi interrompere a nove la sua striscia di risultati utili consecutivi in campionato.
IL TABELLINO
SASSUOLO-ATALANTA 2-1
Sassuolo (4-3-3): Muric 7; Coulibaly 6,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Garcia 6; Thorstvedt 7, Matic 6,5 (28’ st Lipani 6), Koné 7 (44’ st Doig sv); Berardi 6 (28’ st Nzola 5,5), Pinamonti 4, Laurienté 7 (28’ st Fadera sv, 34’ st Iannoni sv). A disp. Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All. Grosso
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 5,5, Djimsiti 5,5 (31’ st Hien 6), Kolasinac 5; Bellanova 6 (1’ st Zappacosta 6,5), De Roon 5,5, Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5 (1’ st Sulemana 5,5); Samardzic 5,5, Zalewski 5,5 (23’ st Musah 6,5); Scamacca 5,5 (1’ st Krstovic 6). A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All. Palladino
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 23’ Koné (S), 24’ st Thorstvedt (S), 43’ st Musah (A)
Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Matic (S), Zalewski (A)
Espulsi: Pinamonti (S)
Note: ammonito Grosso (S) dalla panchina, ammonito Palladino (A) dalla panchina
LE STATISTICHE OPTA DI SASSUOLO-ATALANTA
Il Sassuolo ha vinto un match di Serie A dopo aver ricevuto un cartellino rosso nel corso del primo tempo solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 21 febbraio 2016: espulsione per Simone Missiroli al 31' contro l'Empoli, successo neroverde per 3-2 al MAPEI.
Da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (2004/05), Armand Laurienté è soltanto il terzo attaccante a servire più di un assist per due presenze consecutive di Serie A, il primo dopo Antonio Cassano (con il Milan nell'ottobre 2011) e Fabrizio Miccoli (con il Palermo nel gennaio 2012). - L'ultimo giocatore in generale era stato McKennie con la Juventus nel marzo 2024.
Solo Federico Dimarco (14) ha servito più passaggi vincenti in questa Serie A rispetto ad Armand Laurienté: sette, al pari di Jesús Rodríguez.
Solamente Federico Dimarco (cinque) ha servito più assist da sviluppi di corner in questa Serie A rispetto ad Armand Laurienté: tre, al pari di Nicola Zalewski. In generale, il francese ha preso parte ad almeno una rete per tre presenze consecutive per la prima volta nella competizione.
Armand Laurienté ha preso parte a 50 reti (26G+26A) nei cinque grandi campionati europei. L'attaccante francese è stato coinvolto in più di una rete in due sfide consecutive in Serie A per la seconda volta nel torneo, dopo il marzo 2023 (due assist e un gol vs Cremonese e poi doppietta e passaggio vincente contro la Roma).
Dopo il 3-0 dello scorso 9 novembre, il Sassuolo ha vinto due partite di fila contro l’Atalanta per la seconda volta nella competizione, dopo il 2013/14 (2-0 sia all’andata che al ritorno).
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo al MAPEI nella competizione contro la Dea in ciascuna delle precedenti otto (3N, 4P).
Dopo i successi contro Udinese (2-1) e Hellas Verona (3-0), il Sassuolo ha vinto tre gare consecutive di Serie A per la prima volta da marzo 2023: serie di quattro in quel caso (v Lecce, Cremonese, Roma e Spezia).
Il Sassuolo ha vinto due partite casalinghe consecutive in Serie A per la seconda volta in questo torneo, la prima dallo scorso settembre (contro Lazio e Udinese in quel caso).
Il Sassuolo (11V, 5N, 11P) ha vinto più di 10 gare nelle prime 27 gare stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia.
Tra i centrocampisti che non hanno segnato alcun gol su rigore in questa Serie A, solamente Nico Paz (nove) e Scott McTominay (sei) hanno realizzato più reti di Ismaël Koné del Sassuolo (cinque).
L’Atalanta (1G+1A) è soltanto la terza squadra, dopo Pisa (1G+1A) e Salernitana (3G+1A), contro cui Kristian Thorstvedt trova sia la via della rete che quella dell’assist in Serie A. In generale, quella contro la Dea è la sua prima rete nel torneo da fuori area.
Davide Zappacosta (tre nel 2025/26) ha servito più di due passaggi vincenti in una singola stagione nei principali campionati europei solo per la seconda volta in carriera, la prima dopo il 2016/17 (cinque con il Torino) e il 2021/22 (cinque con l'Atalanta), entrambe le volte in Serie A.
Yunus Musah ha trovato la via del gol nei principali campionati europei per la terza volta in carriera e, più in generale, 1499 giorni dopo l'ultima volta: il 22 gennaio 2022, contro l'Atlético Madrid al Metropolitano in Liga spagnola.
Andrea Pinamonti ha ricevuto un cartellino rosso solo per la seconda volta in Serie A, la prima dal 30 aprile 2023 (contro l'Empoli in quel caso, sempre al MAPEI col Sassuolo).
Quello ricevuto da Andrea Pinamonti (al 16’) è il secondo cartellino rosso più veloce subito dal Sassuolo in Serie A, dopo quello di Timo Letschert (al 3’) contro il Chievo il 12 febbraio 2017: 1-3 finale in quel caso, sempre al MAPEI.
Luca Lipani ha tagliato il traguardo delle 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Sassuolo.