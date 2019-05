Serie A, Sampdoria-Empoli 1-2: Andreazzoli crede alla salvezza

12/05/2019 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

Giampaolo deve fare a meno dello squalificato Colley e di Andersen che è ko, in difesa sceglie quindi l'inedita coppia Ferrari-Tonelli con Sala sull'out di destra. A centrocampo confermato il trio di Parma, mentre alle spalle di Quaglierella e Gabbiadini (Defrel ko all'ultimo momento) agisce Caprari e non Ramirez. Andreazzoli, che deve rinunciare a La Gumina, Diks, Antonelli, Maietta e Mchedlidze, risponde con un 3-5-2 con Farias e il recuperato Caputo coppia d'attacco. In difesa rientra Dell’Orco, che completa il reparto con Silvestre e Veseli, confermato il centrocampo visto contro la Fiorentina.

La gara si apre con un brivido per la Samp, che rischia di andare sotto sull'errore in disimpegno di Jankto, poi i doriani si sistemano sulla difensiva e aspettano mentre gli ospiti fanno la partita e cercano gli spazi giusti per sfondare. I toscani fanno possesso palla e mettono pressione ai padroni di casa, Traoré salta la prima linea della difesa e serve profondo per Caputo, che però viene fermato dal palo (7'), un minuto dopo la risposta al volo di Quagliarella dal limite termina alta. L'Empoli ha maggiori motivazioni, ma la partita è comunque equilibrata: Caprari ci prova da fuori (15'), Dragowski si supera su Jankto (18'), poi è Audero a dire di no a Traoré in uscita (20'). Col passare dei minuti la Samp guadagna campo, intorno alla mezzora ancora una chance per Jankto, ma il risultato non si sblocca neanche quando ci prova Quagliarella di testa (32'). Nel finale della prima frazione Murru reclama un rigore, ma Doveri lascia correre e, nonostante le molte occasioni, si va al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con l'Empoli in attacco come in avvio di gara. I toscani guadagnano il loro primo calcio d'angolo dopo due minuti e poi Farias calcia altissimo da ottima posizione al volo (8st'). Sono le premesse al gol che spacca la partita:sfonda sulla destra, si libera di Murru e dopo una grande azione personale mette in mezzo per, che sceglie il tacco per battere Audero da due passi (11'st). I doriani protestano per l'intervento sulo rivede in salae dopo due minuti conferma la decisione di: Empoli in vantaggio e momentaneamente ad un solo punto dal quartultimo posto del Genoa che significherebbe salvezza. Una volta sotto la Samp prova subito a reagire, Caprari ha una buona occasione dal limite, Quagliarella spreca un buon calcio di punizione, poi Giampaolo decide di gettare nella mischia anche Marco Sau al posto dello stesso Caprari (25'). L'Empoli si abbassa, ma alla prima buona chance fa subito male in contropiede: Farias scappa alla difesa di casa e viene abbattuto in area dasi presenta sul dischetto ma si fa respingere la conclusione da, sulla ribattuta il più lesto di tutti è, che a botta sicura firma il 2-0 (30'st). Nel finale, nonostante i 6 minuti di recupero, succede poco, c'è tempo solo per il 26esimo gol in campionato di, che dal dischetto batte Dragowski e prende il largo in vetta alla classifica marcatori. Al triplice fischio la panchina dell'Empoli esplode, le speranze di salvezza sono ancora vive.