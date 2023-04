Serie A, Sampdoria-Cremonese 2-3: Sernicola fa piangere Marassi

SAMPDORIA-CREMONESE 2-3

Notte fonda per i blucerchiati, che si fanno raggiungere due volte e vengono sconfitti grazie allo strepitoso tiro dell'esterno, che sigla il gol-vittoria al 94'. Stankovic è ultimo

1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Cremonese firma l'impresa a Marassi e si regala una (flebile) speranza-salvezza. I grigiorossi vanno sotto due volte, ma sconfiggono 3-2 la Sampdoria. Apre le danze Leris al 14', ma Ghiglione pareggia al 34'. La ripresa è sulla stessa falsariga, col gol di Lammers (66') e il 2-2 di Lochoshvili (84'), prima della strepitosa conclusione di Sernicola al 94'. Piange Marassi, con la Samp ultima a 15 punti. Cremonese a -10 dallo Spezia quartultimo.

LA PARTITA

Vittoria preziosissima per la Cremonese, che va in svantaggio due volte e sconfigge 3-2 la Sampdoria grazie a Sernicola, regalandosi una flebile speranza-salvezza. Il grande avvio è dei blucerchiati, con lo scatenato Leris a incendiare la corsia destra e mettere in difficoltà Quagliata, ma la prima chance è grigiorossa: proprio l'ex Heracles apparecchia per Ghiglione, che spreca. Gol sbagliato e gol subito, perchè un minuto dopo passa la Sampdoria: Augello si invola sulla sinistra, mette in mezzo e trova l'accorrente Leris, che anticipa Quagliata e firma l'1-0 con un grande inserimento. La Cremonese ha qualche minuto di smarrimento, con l'occasione per Winks e il miracolo di Carnesecchi su Zanoli, ma Ballardini effettua i dovuti accorgimenti tattici e Dessers sfiora il pareggio, che arriva al 34'. Tsadjout effettua una grande azione e serve Quagliata, che mette in mezzo per Ghiglione: l'ex Genoa colpisce male, ma sul rimbalzo la sfera assume una traiettoria che scavalca Ravaglia ed entra in rete. Nella ripresa spinge ancora la Samp, con Meité salvifico su Augello e Carnesecchi a blindare la sua porta su Djuricic. Il meritato vantaggio blucerchiato arriva al 66', quando Augello incendia la corsia sinistra e mette in mezzo per Lammers, letale di testa. Ballardini cambia ancora modulo e si gioca la carta-Ciofani, ma perde il centravanti dopo un brutto colpo al volto. La Cremonese, comunque, non si arrende e pareggia all'84': Dessers lotta sulla corsia destra e trova in mezzo Lochoshvili, che tocca di petto per il 2-2. Non è ancora finita, perchè al 94' Sernicola fa piangere Marassi con uno strepitoso tiro a giro che vale il 3-2. La Samp è ora ultima a quota 15, 16 punti per la Cremonese che si porta a -10 dalla salvezza.

LE PAGELLE

Augello 7 - Prestazione-monstre dell'esterno, grande appassionato di freccette. I suoi cross fanno sempre centro: assist per il vantaggio di Leris e per il 2-1 di Lammers. Sfiora anche la rete personale, venendo murato da Meité.

Leris 6.5 - Primo tempo ad altissima intensità, da migliore della Sampdoria. Lo corona con l'inserimento e l'incornata che valgono l'1-0 sul cross di Augello. Più spento nella ripresa.

Sernicola 7 - L'eroe della Cremonese arriva dalla panchina. Entra, incendia la fascia destra e trova il gol-vittoria con uno strepitoso tiro (di sinistro) sotto l'incrocio.

Ferrari 5 - Male da braccetto destro, male da terzino destro dopo il cambio di modulo. Le sue disattenzioni costano carissime, perchè Augello incendia la corsia sinistra della Samp e realizza due assist.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1) - Ravaglia 5.5; Zanoli 6.5 (30' st Oikonomou 5.5), Nuytinck 5, Amione 5.5, Augello 7 (43' st Murru sv); Winks 6, Rincon 5.5; Leris 6.5, Cuisance 5.5 (1' st Lammers 6.5), Djuricic 5.5 (43' st Jesé sv); Gabbiadini 6. All. Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti.

CREMONESE (3-4-1-2) - Carnesecchi 6.5; Ferrari 5 (23' st Sernicola 7), Bianchetti 5.5, Lochoshvili 6; Ghiglione 6 (23' st Valeri 6.5), Meité 6.5, Castagnetti 6, Quagliata 6 (28' st Pickel 6); Buonaiuto 6; Dessers 6.5, Tsadjout 5.5 (23' st Ciofani sv; 35' st Afena-Gyan 6). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 13' Leris (S), 34' Ghiglione (C), 21' st Lammers (S), 39' st Lochoshvili (C), 49' st Sernicola (C).

Ammoniti: Bianchetti (C), Leris (S), Oikonomou (S), Sernicola (C), Afena-Gyan (C).

LE STATISTICHE

La Cremonese ha vinto la prima partita in trasferta in questa Serie A; il precedente successo lontano da casa in massima serie era arrivato 31 marzo 1996 contro il Padova (1-2 con Luigi Simoni in panchina).

La Cremonese ha vinto la prima partita esterna conto la Sampdoria in Serie A; quella ligure è diventata la 10ª formazione contro cui i grigiorossi trovano la vittoria in una gara esterna del torneo.

La Sampdoria ha perso 20 delle 29 gare di questa Serie A, almeno tre sconfitte in più rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo. I blucerchiati non avevano mai perso così tanto dopo lo stesso numero di giornate in una singola stagione in massima serie.

La Cremonese non segnava almeno tre reti in trasferta in Serie A dall’aprile 1994 (3-3 v Udinese).

Leonardo Sernicola ha segnato il secondo gol in questo campionato; il precedente il 27 agosto 2022 contro il Torino.

Mehdi Léris ha realizzato il suo secondo gol in Serie A a distanza di 980 giorni dal precedente (1 agosto 2020 v Brescia); entrambe le sue marcature in massima serie sono arrivate su assist di Tommaso Augello.

Nessun difensore italiano ha preso parte a più gol di Tommaso Augello in questo campionato: sei (2 gol, 4 assist), al pari di Di Lorenzo e Udogie.

Tommaso Augello (quattro) è il giocatore della Sampdoria che ha servito più assist in questa Serie A; il doriano non aveva mai servito così tanti assist in una singola stagione del torneo.

Tommaso Augello ha servito due assist in una singola partita per la prima volta in Serie A; l’ultimo giocatore della Sampdoria a riuscirci era stato Antonio Candreva nel maggio 2022 (v Fiorentina).

Paolo Ghiglione ha segnato in Serie A a distanza di 1532 giorni dall’unica marcatura precedente (Frosinone v Bologna del 27 gennaio 2019) inoltre, per la prima volta, ha sia trovato il gol che servito almeno un assist in una singola stagione della massima serie.

Cyriel Dessers è il giocatore della Cremonese che ha preso parte a più gol in questa Serie A (sette – cinque reti e due assist).

Sam Lammers ha segnato il secondo gol in questo campionato, il primo però con la maglia della Sampdoria.

Luka Lochoshvili ha segnato il primo gol in Serie A alla 18a presenza nella competizione.

Giacomo Quagliata ha servito il primo assist in Serie A alla 14a presenza nella competizione.