Serie A, Sampdoria-Cagliari 3-0: Bonazzoli-show, i doriani vedono la salvezza

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0

Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque partite per la Sampdoria, che a Marassi travolge per 3-0 il Cagliari e si allontana prepotentemente dalla zona retrocessione. Blucerchiati in vantaggio già all'8' grazie a Manolo Gabbiadini, poi è Federico Bonazzoli a confermare il personale periodo d'oro con una doppietta al 40' e al 54'. E il suo secondo gol, come a Udine, è una prodezza. Per gli isolani tre punti nelle ultime cinque.

LA PARTITA

La Sampdoria manda un messaggio forte e chiaro a chi ancora sta cercando la salvezza in Serie A: dalla mischia, forse, esce definitivamente una partecipante. I blucerchiati confermano infatti il loro periodo d'oro e vincono ancora, con tre gol come a Udine ma stavolta senza correre mai reali rischi contro un Cagliari che sembra ormai a Ranieri rilancia dal primo minuto Bonazzoli e Gabbiadini, gli eroi del secondo tempo del Friuli e della vittoria in rimonta sull'Udinese. Zenga invece punta su Ragatzu, titolare al posto di Joao Pedro al fianco di Simeone. Le scelte premiano sin dai primi minuti il tecnico testaccino, che già all'8' può applaudire il gol segnato da Gabbiadini. Il centravanti bergamasco però non fa alcuna fatica, dopo il cross dalla destra di Linetty e la sponda di testa di Jankto con la difesa ospite pericolosamente ferma. La reazione isolana è affidata al mancino di Nandez, su cui chiude Yoshida. Ma la partita continua a essere in mano alla Sampdoria, che dopo averci provato con Bonazzoli e Linetty raddoppia sul finale del primo tempo. Prima però anche Audero si merita il voto intervenendo alla grande sullo stesso Nandez e su Lykogiannis. Tutto inutile, perché al 40' Ionita sbaglia un disimpegno regalando di fatto palla a Linetty, l'assist per Bonazzoli è perfetto e la conclusione che batte Cragno lo è altrettanto. Zenga corre ai ripari mandando in campo già dal primo minuto della ripresa Joao Pedro, ma serve a poco. Al 53' infatti Jankto corre a sinistra e libera un cross su cui Bonazzoli arriva con il mancino in spaccata per un meraviglioso tris doriano. Solo Joao Pedro e Pereiro provano a rendere meno amara la serata del Cagliari, ma per la Sampdoria è tutto perfetto. La porta di Audero resta inviolata e le vittorie in cinque partite salgono a cinque. Con la salvezza che non era mai stata così a portata di mano.

IL TABELLINO

Sampdoria-Cagliari 3-0

Sampdoria (4-4-2): Audero 7; Depaoli 6, Yoshida 7, Colley 6,5, Augello 6,5; Linetty 7 (25' st Bereszynski 6), Thorsby 6,5, Ekdal 6, Jankto 7; Gabbiadini 7 (25' st Bertolacci 6), Bonazzoli 7,5 (25' st Quagliarella 6). A disp.: Seculin, Chabot, Murru, Askildsen, Jankto, Leris, D'Amico, La Gumina, Maroni, Ramirez. All.: Ranieri 7.

Cagliari (3-5-2): Cragno 5,5; Walukiewicz 5 (12' st Faragò 6), Pisacane 4,5, Carboni 5,5; Nandez 6, Ionita 5 (1' st Pereiro 6), Birsa 5,5 (33' st Mattiello sv), Rog 6, Lykogiannis 5; Simeone 4,5 (33' st Paloschi sv), Ragatzu 5,5 (1' Joao Pedro 6,5). A disp.: Ciocci, Rafael, Ceppitelli, Klavan, Ladinetti, Lombardi. All.: Zenga 5.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 8' Gabbiadini (S), 41' Bonazzoli (S), 8' st Bonazzoli (S)

Ammoniti: Ionita, Rog (C)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

La Sampdoria è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori in doppia cifra di reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A contro il Cagliari (1N): tante quante in tutte le precedenti 28.

La Sampdoria ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato (1P): lo stesso bottino di successi ottenuto nelle precedenti 15.

Il Cagliari non ha trovato il gol per la quarta partita di fila in Serie A: non accadeva da ottobre 2008 (cinque in quel caso).

Manolo Gabbiadini è andato in doppia cifra di gol per la prima volta in un singolo campionato di Serie A con la stessa squadra.

Manolo Gabbiadini non andava a bersaglio per due gare consecutive in Serie A da gennaio 2017, contro Fiorentina e Sampdoria, con la maglia del Napoli.

Quattro dei cinque gol totali messi a segno da Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivati dopo il lockdown.

Prima marcatura multipla in carriera in Serie A per Federico Bonazzoli, che ha messo a segno quattro gol nelle sue ultime quattro partite, dopo che ne aveva realizzato solo uno in tutte le precedenti 34.

Quarto assist di Jakub Jankto in questo campionato, dopo che non ne aveva fornito alcuno in tutta la scorsa stagione di Serie A.

Jakub Jankto si è portato a -1 dal suo record di assist forniti in un singolo torneo di Serie A (5 nel 2017/18 con l'Udinese).

Otto dei 14 gol (57%) realizzati dalla Sampdoria dopo il lockdown portano la firma del tandem Gabbiadini-Bonazzoli.