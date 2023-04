Serie A, Salernitana-Sassuolo 3-0: show di Dia, vittoria preziosissima per Sousa

SALERNITANA-SASSUOLO 3-0

Gol e assist per il senegalese nel tris dei campani, che annichiliscono Laurienté e compagni. Si ristabilisce così il margine di sette punti sulla terzultima

Non c'è storia all'Arechi, dove la Salernitana travolge il Sassuolo nel secondo anticipo della 31a giornata di Serie A. Inizia subito male la sfida per i neroverdi, puniti da Pirola al 9', poi ecco lo show di Dia: l'ex Villarreal trova il raddoppio al 20', incendia la corsia sinistra e al 65' serve l'assist per il definitivo 3-0 di Lassana Coulibaly. Paulo Sousa e i suoi salgono così a 33 punti, +7 sulle terzultime. Sassuolo fermo a quota 40.

LA PARTITA

Il Sassuolo non dà seguito alla vittoria contro la Juventus, venendo travolto all'Arechi: trionfa la Salernitana, che torna alla vittoria sconfiggendo 3-0 i neroverdi. Aggrediscono subito la sfida i campani, come avevano fatto all'Olimpico domenica scorsa contro il Torino, e al 9' passano: sul corner di Candreva svetta Gyömbér, Consigli smanaccia e Pirola ribadisce in rete di testa. Il Sassuolo reagisce alzando il suo baricentro, ma non si rende mai pericoloso e al 20' subisce nuovamente, con l'uno-due finalizzato da Boulaye Dia sull'assist di Botheim. Il senegalese arriva così a 11 reti stagionali e firma il 2-0 per la Salernitana, che rischia solo in un'occasione: Frattesi prova a suonare la carica per i suoi al 27', trovando la risposta di Ochoa sul suo tiro da fuori. L'ex romanista è l'anima del Sassuolo e prova a scuotere ai neroverdi, ma a sorpresa è il sacrificato nell'intervallo: lo sostituisce Pinamonti e si passa al 4-2-3-1, con Bajrami alle sue spalle. Una mossa che inizialmente funziona, perchè il Sassuolo prende il controllo e proprio l'ex Empoli sfiora la rete, così come Ferrari più tardi. Si tratta solo di un momento, perchè la Salernitana reagisce coi cambi e trova il tris al 65' con Coulibaly, che fulmina Consigli dal limite. C'è spazio per un sussulto del Sassuolo, con Thorstvedt a impegnare Ochoa, ma il finale è tutto campano e Candreva sfiora il poker. Vince 3-0 e torna al successo dopo due mesi la Salernitana, che curiosamente aveva vinto l'ultima sfida (col Monza) proprio con lo stesso risultato. Paulo Sousa e i suoi salgono a 33 punti, +7 su Verona e Spezia terzultime, mentre il Sassuolo si ferma a quota 40.

LE PAGELLE

Dia 7.5 - Il migliore per distacco. Risponde presente in ogni manovra offensiva, firma il 2-0 con una grande azione e pesca Coulibaly per il 3-0. Dopo la giornata-no contro il Torino, si riscatta prontamente con gol e assist.

Botheim 6.5 - La mossa a sorpresa di Paulo Sousa dà i suoi frutti. L'ex centravanti del Bodø/Glimt lotta su ogni pallone, tiene su la squadra e incide. Da una sua sponda nasce l'assist per il 2-0.

Frattesi 6 - Nel primo tempo è il migliore del Sassuolo. Striglia i compagni, lotta su ogni pallone e prova a suonare la carica dalla distanza. La sua uscita dal campo sorprende e non poco.

Consigli 5 -Sbaglia tutto sul primo gol, smanacciando e propiziando il tap-in di Pirola. Malissimo anche nel 2-0, dove non effettua l'intervento corretto e di fatto ribadisce in rete. Il suo finale di stagione è da incubo, dopo l'errore col Verona sembra in crisi.

IL TABELLINO

SALERNITANA-SASSUOLO 3-0

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa 6.5; Lovato 6 (27' st Troost-Ekong 6), Gyömbér 6.5 (42' st Piątek sv), Pirola 6.5 (13' st Bronn 5.5); Kastanos 6, Vilhena 6 (27' st Bohinen 6), Coulibaly 6.5, Bradaric 6; Candreva 6.5, Dia 7.5; Botheim 6.5 (27' st Mazzocchi 6). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Sambia, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia.

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli 5; Toljan 5, Ferrari 6, Ruan 5.5, Rogério 5.5 (37' st Marchizza sv); Frattesi 6 (1' st Pinamonti 5.5), López 5 (22' st Thorstvedt 6), Matheus Henrique 5.5; Bajrami 5.5, Defrel 5 (22' st Ceide 5.5), Laurienté 5.5 (27' st Álvarez 5.5). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Harroui, Obiang, Romagna, Zortea, Erlić.

Arbitro: Camplone.

Marcatori: 9' Pirola (Sal), 20' Dia (Sal), 20' st Coulibaly (Sal).

Ammoniti: Bronn (Sal), Matheus Henrique (Sas), Ruan (Sas).

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Salernitana è rimasta imbattuta in otto partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A (2V, 6N).

• Dall’arrivo di Paulo Sousa alla Salernitana, i campani hanno perso solo uno dei nove match in Serie A (2V, 6N), solo Lazio e Fiorentina sono imbattute nel periodo.

• Solo Khvicha Kvaratskhelia (cinque) ha sia segnato che fornito assist in un singolo match più volte di Boulaye Dia (quattro) in questa stagione di Serie A.

• Boulaye Dia (11 reti) è uno degli unici due giocatori della Salernitana ad aver segnato più di 10 gol in una singola stagione di Serie A, insieme a Marco Di Vaio (12 nel 1998/99).

• Solo Roma e Atalanta (otto entrambe) hanno segnato più gol da fuori area della Salernitana (sette) in questo campionato.

• La Salernitana è la squadra che ha segnato almeno due gol nei primi 20 minuti in più match diversi in questa stagione di Serie A (tre, in precedenza ad agosto 2022 v Sampdoria e a gennaio 2023 v Lecce).

• Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area del Sassuolo nella Serie A 2022/23 (nove, al pari della Salernitana).

• Il Sassuolo ha subito due gol nei primi 20 minuti di gioco per la seconda volta in questo campionato, la prima contro il Napoli lo scorso 29 ottobre.

• Entrambi i gol di Lorenzo Pirola in Serie A sono arrivati di testa nei primi 10 minuti di gioco, il primo era arrivato sempre all'Arechi contro il Bologna lo scorso 18 marzo.

• I tre gol di Lassana Coulibaly in Serie A sono tutti arrivati in questa stagione all'Arechi (in precedenza v Monza e Cremonese).

• 100ª gara per Jeremy Toljan in Serie A, tutte con la maglia del Sassuolo. Presenza numero 150 per Gian Marco Ferrari con il Sassuolo in Serie A.