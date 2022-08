Serie A, Salernitana-Sampdoria 4-0: spettacolo granata all'Arechi

SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0

La formazione di Nicola affonda i blucerchiati: a segno Dia, l'ex Bonazzoli, Vilhena e Botheim. Primo successo per i campani

Salernitana-Sampdoria, le foto del match

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella terza giornata di Serie A, la Salernitana centra il primo successo in campionato travolgendo 4-0 la Sampdoria. All'Arechi, dopo 16' è già 2-0 grazie ai gol di Dia (7') e dell'ex Bonazzoli. Nel secondo tempo, sono Vilhena (50') e Botheim (76') a chiudere i giochi, regalando agli uomini di Nicola una vittoria fondamentale: i granata salgono a 4 punti, lasciando a quota 1 l'irriconoscibile formazione di Giampaolo, al secondo ko.

LA PARTITA

Serata perfetta per la Salernitana, che alla terza giornata ottiene la sua prima vittoria in questa Serie A grazie ad un roboante 4-0 alla Sampdoria, al secondo ko in campionato. All'Arechi, la prima occasione del match è però per i blucerchiati: la sponda di testa di Caputo favorisce Depaoli, che conclude solo di forza e senza precisione. Al 7', passano in vantaggio i padroni di casa: Bonazzoli scappa via sul filo del fuorigioco e mette al centro per Dia, che approfitta dell'intervento scomposto di Depaoli e mette dentro a porta praticamente vuota. I granata insistono e Candreva chiama Audero alla parata sugli sviluppi di calcio di punizione. L'inerzia è tutta dalla parte dei campani e, al 16', ecco il 2-0: Dia mette al centro, velo di Vilhena e sinistro vincente di Bonazzoli, che raddoppia. I blucerchiati iniziano a ricomporsi e al 25' Ferrari sbaglia tutto solo in area di testa, mentre al 37' arriva la più grande occasione per la squadra di Giampaolo: Sepe si oppone prima a Djuricic, poi a Caputo con un grande intervento, infine blocca il colpo di testa di Leris.

Ad inizio ripresa, Nicola toglie Mazzocchi, che nel corso del primo tempo rischia il rosso, e inserisce Kastanos, e al 50' arriva il tris: splendido triangolo tra Vilhena e Coulibaly, con l'olandese che firma il 3-0 battendo Audero da pochi passi. Poco dopo l'ora di gioco, Giampaolo tenta il tutto per tutto con quattro cambi: dentro Quagliarella, Gabbiadini, Verre e Vieira al posto di Caputo, Leris, Djuricic e Villar. Le sostituzioni, però, non cambiano la partita, anzi: la Salernitana trova la quarta rete in contropiede grazie a Botheim, che al 65' entra al posto di Bonazzoli e undici minuti dopo riceve il secondo assist di serata di Dia, battendo Audero con un perfetto diagonale mancino anche grazie all'aiuto del palo. Il poker manda in archivio un match dominato dalla Salernitana: Nicola sorride e grazie a questo 4-0 sale a 4 punti, mentre la Sampdoria fa un netto passo indietro rispetto allo 0-0 con la Juventus e resta a quota 1.

LE PAGELLE

Coulibaly 7 - Lotta in mezzo al campo: serve a Vilhena il 3-0 e recupera palla sul poker granata. Uomo ovunque a centrocampo per Nicola.

Candreva 6 - Buona prestazione per il grande ex di giornata: tenta più volte il cross ma viene murato da Augello, mentre è ottimo sul piano della corsa.

Dia 7,5 - Primo gol in Italia per l'ex Villarreal, che non si accontenta e regala anche due assist: a Bonazzoli per il 2-0 e a Botheim per il 4-0.

Depaoli 5 - Match da incubo: sbaglia il possibile vantaggio dei suoi e commette due errori nella prima rete della Salernitana. Giornata da dimenticare.

Sabiri 6 - L'unico che tenta con giocate e qualità a costruire qualcosa per i blucerchiati, anche se perde palla sull'ultimo gol dei campani.

Caputo 5,5 - Bravo soprattutto spalle alla porta per fare sponda verso i compagni, ma si divora il possibile 2-1 sparando addosso a Sepe.

IL TABELLINO

SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Bronn 6,5, Gyomber 6 (37' st Pirola sv), Fazio 7; Candreva 6 (33' st Sambia 6), Coulibaly 7, Maggiore 6, Vilhena 7, Mazzocchi 6 (1' st Kastanos 6); Dia 7,5 (33' st Valencia 6), Bonazzoli 7 (20' st Botheim 7). A disp.: Fiorillo, Micai, Bradaric, Jaroszynski, Kristoffersen, Capezzi, Motoc, Iervolino. All.: Nicola 7,5

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 5,5; Depaoli 5, Ferrari 5,5, Colley 6, Augello 5,5; Villar 5,5 (17' st Vieira 6); Leris 5 (18' st Gabbiadini 6), Rincon 5,5, Sabiri 6 (35' st Yepes 6), Djuricic 5,5 (18' st Verre 5,5); Caputo 5,5 (18' st Quagliarella 6). A disp.: Contini, Ravaglia, Leverbe, Segovia, Murillo, Bereszynski, Malgrida. All.: Giampaolo 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 7' Dia, 16' Bonazzoli, 5' st Vilhena, 31' st Botheim

Ammoniti: Depaoli (SAL), Mazzocchi (SAM), Nicola (SAL), Rincon (SAM), Botheim (SAL)

LE STATISTICHE

- La Salernitana ha vinto un match di Serie A con un margine di quattro gol per la terza volta nella sua storia, dopo il 6/5/1948 v Pro Patria (5-0) e il 25/04/1999 v Bologna (4-0).

- Per la terza volta nella sua storia la Salernitana ha mandato in gol quattro giocatori diversi in un match di Serie A A, dopo il 6/5/1948 v Pro Patria e il 12/10/1947 v Lucchese.

- L'ultima volta che la Salernitana aveva segnato due reti nei primi 20 minuti di gioco in un match di Serie A risaliva allo scorso 16 aprile proprio contro la Sampdoria (al Ferraris in quel caso).

- Boulaye Dia è il 3° calciatore africano che ha sia segnato che fornito assist all'esordio da titolare in Serie A dal 2004/05, dopo Mohamed Salah nel febbraio 2015 e Achraf Hakimi nel settembre 2020.

- Federico Bonazzoli ha segnato 11 reti con la maglia della Salernitana in Serie A, solo Marco Di Vaio ha realizzato più gol (12) con il club campano nel torneo.

- Prima di Boulaye Dia, l'ultimo calciatore che aveva segnato nel suo primo match da titolare con la Salernitana in Serie A era stato Simone Verdi, lo scorso 7 febbraio contro lo Spezia.

- Tonny Vilhena e Erik Botheim sono rispettivamente il primo calciatore olandese e norvegese a segnare con la Salernitana in Serie A.

- La Sampdoria non perdeva con un margine di quattro gol in un match di Serie A dallo scorso febbraio contro l’Atalanta (0-4).

- Antonio Candreva raggiunge Mario Corso (entrambi 436 gare) al 40º posto nella classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A.