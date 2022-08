Serie A, Salernitana-Roma 0-1: Dybala e Zaniolo corrono, Cristante regala i tre punti a Mou

SALERNITANA-ROMA 0-1

All'Arechi la squadra di Mourinho gestisce al meglio il gol di Cristante al 33' e trova i primi tre punti del suo campionato. Dybala frenato dal palo

Partenza lanciata per la nuova Roma di José Mourinho, che all’esordio esterno contro la Salernitana di Davide Nicola impone l’1-0 esponendo in vetrina i suoi diamanti più puri: il tridente delle meraviglie (Zaniolo-Abraham-Dybala) fa intravedere grande potenziale, ma stenta a incidere. A decidere il match è invece “l’usato sicuro”: Bryan Cristante firma il match al 33’ con un colpo all’angolino. La Joya inventa per 88’ filati, ma un palo allo scadere del primo tempo gli nega il primo gol in giallorosso.

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Di solito queste partite finivano male. Dybala e Zaniolo perfetti" LA PARTITA

Dopo aver aperto le danze sull’asse milanese nella giornata di ieri, il primo turno di Serie A ha innescato anche la corsa delle romane. Alla rocambolesca vittoria della Lazio per 2-1 sul Bologna risponde la metodica vittoria dei cugini giallorossi sulla Salernitana. Un successo che alimenta l’entusiasmo e le aspettative attorno alla Roma di Mourinho, la big attesa al salto di qualità più vertiginoso dopo un mercato entusiasmante.

Entusiasmo che tuttavia non scombussola il delicato equilibrio del modulo giallorosso all’Arechi. Lo Special One dosa con prudenza i nuovi innesti: sì alla Joya dal 1’ nel super tridente con Zaniolo e Abraham, ma Wijnaldum e Matic partono dalla panchina per lasciar spazio a più certezze nella mediana composta da Cristante e Pellegrini. Nicola invece non si fa problemi a buttare subito nella mischia volti sbarcati in Campania da poche ore, come Candreva e Bronn. Davanti debutta la coppia Bonazzoli-Botheim a discapito di Ribery.

I giallorossi impiegano una buona mezz’ora per carburare e trovare i giusti incastri nel nuovo mosaico offensivo; i primi squarci nella retroguardia granata li apre Zaniolo, che tuttavia pecca di miopia in tre occasioni: al 4’, su palla persa da Coulibaly, incrocia troppo la conclusione a tu per tu con Sepe; al 10’ aggancia in area un tracciante di Ibanez salvo poi infrangere il tiro sulla spalla del portiere avversario; al 25’ infine, non manda in porto una fluida triangolazione con Abraham e Dybala.

Col tridente dei sogni ancora in rodaggio, ecco che a sbloccare il match ci pensa la polizza assicurativa Bryan Cristante: al 33’ il centrocampista giallorosso scocca un colpo da biliardo dal limite insaccando nell’angolino alla sinistra di Sepe. Determinante, in questo frangente, la sfortunata deviazione di Coulibaly. Un vantaggio meritato se si pensa che dopotutto, la fiammata giallorossa coincide col cambio passo di Dybala. La Joya accenna qualche incursione a partire dalla mezz’ora, poi si divora un’occasione allo scadere: sguinzagliato dalla progressione verticale di Zaniolo, l’argentino scarica sul palo una conclusione a tu per tu con Sepe. La Salernitana dal canto suo, affronta in giallorossi a viso aperto per tutti i 45’, ma senza mai graffiare.

I granata di Nicola alzano ulteriormente il baricentro nella ripresa, ma ricavano il minimo. Più affilata la lama offensiva di Mourinho, corroborata dal “power punch” Dybala-Zaniolo: l’argentino sfiora nuovamente l’appuntamento col 99° centro in Serie A al 57’, quando taglia in area e sfiora il palo alla sinistra di Sepe. L’azzurro invece si scatena nuovamente al 67’: accentramento e scarico potente a sfiorare il legno. All’appello manca Tammy Abraham: Mourinho lo rimpiazza a metà ripresa con Matic, tutelandosi maggiormente in difesa. Strategia che ripaga il tecnico portoghese, poiché gli uomini di Nicola non si rendono quasi mai pericolosi fino al triplice fischio. Sul finale spazio anche a Wijnaldum, che si vede annullare un gol per un offside di Dybala.

LE PAGELLE

Coulibaly 5: fatica ad abituarsi a un ruolo vitale nella cintura di centrocampo granata. Spesso fuori tempo, falloso e asincrono rispetto ai compagni, rischia di fornire l’assist a Zaniolo in avvio di match. Nemmeno la Dea Bendata gli viene incontro, siccome in occasione del gol di Crisante la deviazione determinante è la sua.

Fazio 6,5: dignitosa prestazione da ex. Efficace nelle letture preventive, riduce il coefficiente esplosivo del tridente giallorosso.

Cristante 7,5: forse l’uomo meno atteso, ma è lui a far tirare un sospiro di sollievo a José Mourinho. Lo Special One lo premia schierandolo dal 1’, lui blinda la mediana e trova lo slancio decisivo per sbloccare la partita al 33’.

Dybala 6,5: carbura per una buona mezz’ora alla ricerca di sintonia col resto del tridente, poi sale in cattedra sul finale di primo tempo. Il palo allo scadere della prima frazione gli nega quello che sarebbe stato un avvio perfetto.

Zaniolo 6,5: Fa e disfa. Mostra una condizione atletica superiore rispetto ai compagni, brucia più volte la difesa granata ma le gambe gli tremano troppo al momento sbagliato. Esplosivo e sprecone.

Abraham 5: prestazione opaca. Dybala e Zaniolo inventano per 90’, lui rimane sulle gambe ad osservarli. Alla fine Mourinho lo sacrifica anzitempo preferendo un approccio più conservativo. Forma da recuperare.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ROMA 0-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6,5; Bronn 5,5, Gyomber 5,5, Fazio 6,5; Candreva 6, Kastanos 6 (9’st Ribery 5,5), Coulibaly 5 (31’st Kristoffersen 5,5), Vilhena 5,5, Mazzocchi 6,5 (17’st Sambia 5,5); Bonazzoli 6, Botheim 5,5 (17’st Valencia 5,5).

A disp.: Motoc, Kechrida, Radovanovic, Iervolino, Pirola, Micai, Capezzi, Bradaric, Veseli, Sorrentino. All. Nicola 6

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 5, Pellegrini 6,5, Cristante 7,5, Spinazzola 6,5; Dybala 6,5 (43’st El Shaarawy), Zaniolo 6,5 (34’st Wijnaldum); Abraham 5 (23’st Matic 5).

A disp.: Kumbulla, Shomurodov, Bove, Boer, Felix, Svilar, Celik, Tripi, Zalewski, Vina. All. Mourinho 7

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 33’pt Cristante (R)

Ammoniti: Coulibaly (S), Kastanos (S); Smalling (R), Matic (R)

LE STATISTICHE

- Negli ultimi quattro campionati di Serie A, il primo gol stagionale della Roma è sempre stato realizzato da un centrocampista: Cristante nel 2022/23 v Salernitana, Mkhitaryan nel 2021/22 v Fiorentina, Veretout nel 2020/21 v Juventus e Ünder nel 2019/20 v Genoa.

- Bryan Cristante è uno dei due centrocampisti ad aver sempre segnato in tutte le ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Giacomo Bonaventura.

- L'ultima rete di Bryan Cristante in Serie A risaliva allo scorso 13 febbraio in Sassuolo-Roma.

- A partire dall’inizio del 2022, la Roma ha mantenuto la porta inviolata nove volte in Serie A, nel periodo solo il Milan (12) ha registrato più clean sheet nel torneo.

- Considerando anche la vittoria contro il Torino dello scorso 20 maggio (3-0), la Roma ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo luglio-agosto 2020 (quattro in quel caso).

- La Roma ha mantenuto la porta inviolata in due gare fuori casa consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2019 (tre clean sheet di fila in quel caso).

- Bryan Cristante è il calciatore che in questo match ha giocato più palloni (74), registrato più contrasti (5) e recuperato più palloni (10).