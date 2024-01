Serie A, Salernitana-Juventus 1-2: l'urlo di Vlahovic al 91' vale tre punti

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2

Il colpo di testa del centravanti serbo a tempo scaduto firma la rimonta dei bianconeri. In gol anche Maggiore (poi espulso) e Iling Jr

Salernitana-Juventus: le foto della sfida dell'Arechi





































Vittoria in pieno recupero per la Juventus che ha battuto 2-1 in rimonta la Salernitana grazie alla rete di Vlahovic al 91'. I bianconeri di Allegri chiudono il girone d'andata in Serie A a due punti dalla vetta della classifica, ma all'Arechi ha strappato tre punti sofferti contro i granata di Pippo Inzaghi che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo con gol di Maggiore (39'). L'espulsione dello stesso centrocampista a inizio ripresa però ha cambiato il volto del match e la Juventus, prima con Iling jr (65') e poi con l'attaccante serbo ha ribaltato la situazione con l'ennesimo gol nel finale in stagione.

LA PARTITA

No, non è più un caso. La Juventus è uscita dalle sabbie mobili in casa della Salernitana con tre punti, gli ennesimi in questa Serie A, conquistati nel finale e in questo caso con una rimonta che sull'economia del campionato potrebbe avere un peso determinante. Il giorno dopo il successo dell'Inter i bianconeri di Allegri sono andati a tanto così dal passare dal possibile aggancio in classifica allo scivolare a meno quattro, ma a conti fatti e con dei finali di gara incredibili alla fine non è cambiato nulla. La Juventus ha risposto al 2-1 dell'Inter vincendo con lo stesso punteggio a Salerno, grazie al gol di Vlahovic in pieno recupero dopo il pareggio di Iling Jr. La fatica però è stata tanta per avere la meglio di una Salernitana coraggiosa e ridotta in dieci per quasi tutto il secondo tempo per l'espulsione di Maggiore, l'autore del gol del vantaggio. Per Pippo Inzaghi resta solo il premio di consolazione di una reazione di orgoglio dopo le sei reti subite in Coppa Italia sempre dai bianconeri, ma la classifica piange.

La voglia di riscatto della Salernitana si è vista tutta già nel primo tempo nonostante un avvio aggressivo e intenso della Juventus, nel tentativo probabilmente di giocare proprio sulle scorie del "primo set" di Coppa. Passati i dieci minuti di difficoltà, la Salernitana ha preso le misure in campo e con il passare dei minuti anche diversi metri sul terreno di gioco. L'azione del vantaggio è arrivata al 39' con un lancio lungo di Gyomber capitalizzato al meglio sulla destra da Sambia e Tchaouna, fino al sinistro vincente di Maggiore approfittando di un errore di posizione di Danilo e Kostic.

Sotto di un gol Allegri ha cambiato le pedine nella ripresa inserendo Rugani e Iling Jr al posto degli ammoniti Gatti e Kostic, ma soprattutto prevenendo una possibile situazione da espulsione. Ipotesi non presa in considerazione da Pippo Inzaghi sull'altra panchina e subito pagata a inizio ripresa con il secondo giallo per Maggiore che ha lasciato la Salernitana in inferiorità numerica, concedendo alla Juventus il totale controllo delle operazioni. Al 65' l'azione del pareggio è stata tanto efficace quanto fortuita, con un svarione in area di Vlahovic che si è trasformato nell'assist per il diagonale vincente di Iling Jr. La reazione della Salernitana c'è stata e ha portato alle occasioni di Bradaric e Simy, ma quella giusta e decisiva si è colorata di bianconero al 91': pallone recuperato in attacco da Danilo e crossato a centroarea per Vlahovic che, saltando tra Gyomber e Fazio, ha incornato la rete da tre punti.

LE PAGELLE

Iling jr 7 - Entra e porta vivacità sulla fascia sinistra, poi aggiunge la ciliegina rimettendo la sfida in parità con un diagonale vincente. Attaccante aggiunto che diventa fondamentale in superiorità numerica.

Kostic 5 - Serata storta per l'esterno serbo che sulla sinistra non incide con la solita qualità. Allegri lo lascia negli spogliatoio all'intervallo.

McKennie 6,5 - Tra i migliori della Juventus e non solo a centrocampo. Si fa vedere in appoggio nelle azioni offensive, ma è sempre lucido nelle giocate. Nella battaglia della ripresa non si tira mai indietro.

Yildiz 5,5 - La qualità c'è, è tanta e lo fa intravedere ogni volta che tocca il pallone. Gli avversari ora però lo aspettano, lo rispettano e lo trattano di conseguenza. Dopo un buon inizio svanisce nella ripresa.

Vlahovic 7 - Come a Frosinone, decisivo da centravanti vero in mezzo all'area anticipando Gyomber e compagni. Una rete fondamentale probabilmente anche per la sua stagione.

Maggiore 5,5 - Nel primo tempo è assoluto protagonista per intensità e aggressività. Il gol è il premio per una prestazione sopra le righe che però viene completamente rovinata a inizio secondo tempo quando si prende l'espulsione, incontenstabile e pesantissima.

Tchaouna 6 - Altra partita, altra giocata decisiva con l'assist per Maggiore. Tra gli uomini offensivi è sempre quello più imprevedibile sia tecnicamente che in velocità.

IL TABELLINO

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2

Salernitana (3-5-2): Costil 6,5; Daniliuc 6, Gyomber 6, Fazio 6,5; Sambia 6, Candreva 6.5, Legowski 6,5, Maggiore 5,5; Tchaouna 6 (11' st Bronn 6), Simy 6 (32' st Ikwuemesi 6). A disp.: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Lovato, Sfait, Botheim, Stewart. All.: F. Inzaghi 6,5.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5 (1' st Rugani 6), Bremer 6, Danilo 6,5; Weah 6 (36' st Nonge sv), McKennie 6,5, Nicolussi Caviglia 5,5 (13' st Milik 5,5), Rabiot 6,5, Kostic 5 (1' st Iling Jr 7); Vlahovic 7, Yildiz 5,5 (23' st Miretti 5,5). A disp.: Pinsoglio, Perin. All.: Allegri 5,5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 39' Maggiore (S), 20' st Iling jr (J), 46' st Vlahovic (J)

Ammoniti: Gyomber, all. F. Inzaghi (S); Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot (J)

Espulsi: 8' st Maggiore (S) per somma di ammonizioni

