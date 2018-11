Serie A, Roma-Sampdoria 4-1: Schick si sblocca, El Shaarawy illumina In gol anche Juan Jesus e Defrel per i blucerchiati. Per Giampaolo è crisi piena Facebook

11/11/2018

Torna al successo in campionato la Roma di Di Francesco che all'Olimpico ha battuto 4-1 la Sampdoria nella 12a giornata di Serie A, interrompendo un digiuno durato tre partite. Giallorossi avanti al 19' con Juan Jesus che toccando il pallone sulla linea "scippa" la gioia a Cristante. La Roma dilaga nella ripresa: prima con Schick su assist di Kolarov, poi con un capolavoro all'incrocio di El Shaarawy. Nel finale Defrel e ancora El Shaarawy.

LA PARTITA Un po' di sereno a tinte tricolori dopo i fuochi d'artificio europei. La Roma è tornata a vincere in campionato riprendendo la rincorsa ai primi quattro posti che da tre settimane aveva visto un rallentamento preoccupante. Lo ha fatto strapazzando 4-1 la Sampdoria, ma per la verità senza nemmeno offrire una prestazione indimenticabile. Un'aggravante - se vogliamo - per i blucerchiati di Giampaolo che dopo l'ottimo inizio di campionato hanno perso la bussola e quella solidità che li aveva fatti sognare: undici gol subiti nelle ultime tre partite parlano da soli.



Vuoi per gli impegni di Champions come la Roma o vuoi per dare una scossa all'ambiente come la Samp, entrambi gli allenatori hanno schierato la formazione più giovane del rispettivo campionato, cambiando molto e cercando di trovare la quadra a un momento comunque delicato. Fuori Dzeko per i giallorossi; Quagliarella per i genovesi, ma anche Tonelli e con l'esordio dal primo minuto di Vieira in regia. Un mischiare le carte che ha anestetizzato l'inizio di partita, sbloccata come spesso accade in questi casi sugli sviluppi di un calcio piazzato, fondamentale in cui la Roma ha dimostrato di essere maestra. Al 19' sul colpo di testa sul primo palo di Cristante - indirizzato in fondo alla rete - si è fiondato Juan Jesus per il gol del vantaggio e la gioia personale dopo oltre 2mila giorni. Avanti di un gol e senza l'attesa reazione della Samp, l'unico brivido per Olsen nel primo tempo è stato dovuto a un auto-palo di Kolarov, prima che anche Kluivert, questa volta nella porta avversaria, lo colpisca dopo aver superato mezza squadra sulla destra e Audero.



Poco male perché nella ripresa si sono visti i primi lampi stagionali di Schick dopo un primo tempo da dimenticare. L'attaccante ceco, chiuso da Colley poco prima di battere a rete al 49', ha trovato la prima gioia del campionato al 59' spingendo in rete un'azione iniziata da El Shaarawy e rifinita da Kolarov, trasformando in applausi - di liberazione e incoraggiamento - i fischi e i mugugni del pubblico nel primo tempo. Il tutto dopo un rigore concesso e poi tolto dal Var alla Samp che dal raddoppio non si è più ripresa, anzi. Dopo un altro penalty concesso e ancora un volta tolto dal Var ma questa volta alla Roma, al 72' è arrivato il meritato tris di El Shaarawy, bravo a scappare in profondità e infilare l'incrocio dei pali con un autentico capolavoro. Nel finale il gol dell'ex Defrel, inesistente fino al controllo da applausi che gli è valsa la gioia personale, ha giustificato la trasferta blucerchiata, ma la firma finale è stata messa ancora dalla Roma e ancora da El Shaarawy per un 4-1 che regala una sosta per le nazionali ben più tranquilla a Di Francesco.

LE PAGELLE Schick 6 - Il gol contro la squadra che lo ha lanciato in Italia nobilita una partita sottotono, trasformando i fischi in applausi. Si è sbloccato e questa potrebbe essere la notizia migliore per lui e per la Roma.



El Shaarawy 7 - La rete del 3-0 è un capolavoro all'incrocio che ne certifica l'ottima prova, specialmente nel secondo tempo. Mette lo zampino in entrambe le reti portando vivacità e idee. Nel finale anche la doppietta.



Kluivert 6,5 - Il più pericoloso dei suoi anche se non trova la porta. Prova spesso la giocata e la trova con continuità. Clamorosa l'azione con cui arriva a prendere il palo nel primo tempo seminando il panico sulla destra.



Defrel 6 - La giocata per il gol della bandiera (da ex avvelenato) spazzia via il giudizio su una prova negativa. Timbro a parte, partita difficile.



Kolarov 6,5 - Dopo aver rischiato l'autogol clamoroso nel primo tempo colpendo il palo, nella ripresa fa quello che vuole sulla sinistra. Manda in gol Schick con una sovrapposizione di cinquanta metri.

LE STATISTICHE - La Roma non segnava quattro gol contro la Sampdoria in una partita di Serie A dall’aprile 2007 (4-0).

- La Sampdoria ha subito 11 gol nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti quelli incassati nelle precedenti 13.

- Sono ora 16 i gol casalinghi della Roma in questa Serie A, miglior attacco interno del campionato.

- Patrik Schick ha interrotto una striscia di 454 a secco di gol in Serie A - dalla rete di aprile contro il Chievo.

- Tre dei quattro gol di Schick con la maglia della Roma (tutte le competizioni) sono arrivati all'Olimpico.

- Sia Roma che Sampdoria hanno schierato oggi la loro formazione titolare più giovane nel campionato in corso.

- Sono ora sette le reti della Roma da palla inattiva, record nel campionato in corso al pari dell’Inter.

- Quarta doppietta con la maglia della Roma in Serie A per Stephan El Shaarawy, la seconda allo stadio Olimpico.

- Quello di El Shaarawy a 92:37 è il gol più tardivo della Roma in Serie A da quello di Fazio nel dicembre 2017 contro il Cagliari (93:16).

- Sono passati 2002 giorni dall'ultimo gol di Juan Jesus in Serie A (il suo primo nella competizione), nel maggio 2013 con l'Inter.

IL TABELLINO ROMA-SAMPDORIA 4-1

Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 6,5, Manolas 6, Juan Jesus 6,5, Kolarov 6,5; Nzonzi 6, Cristante 6; Kluivert 6,5 (36' st Under sv), Lo. Pellegrini 6 (33' st Zaniolo 6), El Shaarawy 7; Schick 6 (23' st Dzeko 6). A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Karsdorp, Marcano, Coric, Perotti, Santon. All.: Di Francesco 6,5.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5; Bereszynski 5, Colley 5,5, Andersen 5,5, Murru 5; Linetty 5 (25' st Sala 5), Vieira 5,5, Praet 5 (1' st Jankto 5); Ramirez 5; Caprari 5 (35' st Kownacki 5), Defrel 6. A disp.: Rafael, Belec, Saponara, Ekdal, Leverbe, Tavares, Ferrari, Tonelli, Quagliarella. All.: Giampaolo 5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 19' Juan Jesus (R), 14' st Schick (R), 27' st El Shaarawy (R), 44' st Defrel (S), 48' st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Florenzi (R); Linetty (S)

Espulsi: nessuno

