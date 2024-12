Serie A, Roma-Lecce 4-1: Ranieri conquista i suoi primi tre punti e rilancia i giallorossi

- Stephan El Shaarawy ha fornito almeno due assist nel corso di una partita di Serie A per la terza volta nella sua carriera: prima di stasera ci era riuscito solo contro il Pescara (tre, il 24 aprile 2017) e contro l'Hellas Verona (due, il 20 gennaio 2024).

- Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2017/18), Gianluca Mancini ha realizzato 17 gol, solo un altro difensore centrale ha segnato di più nel torneo: Bremer (18).

- Tutti gli 11 gol di Gianluca Mancini in Serie A con la Roma sono arrivati in gare casalinghe, nove dei quali di testa.

- Claudio Ranieri, che ha collezionato la sua 100ª panchina con la Roma tra tutte le competizioni, torna a vincere un match in Serie A alla guida dei giallorossi 2022 giorni dopo l’ultima volta (2-1 contro il Parma, il 26 maggio 2019, proprio allo stadio Olimpico).

- Solo Inter e Lazio (13 entrambe) hanno mandato in gol più giocatori diversi della Roma (11) in questa stagione di Serie A.

- La Roma ha segnato almeno quattro gol in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 2 marzo contro il Monza all'U-Power Stadium (4-1 anche in quel caso).

- Alexis Saelemaekers, schierato titolare 83 giorni dopo l'ultima volta, ha realizzato un gol in Serie A per la prima volta dal 28 aprile scorso (in quel caso con il Bologna al ‘Dall’Ara’ contro l’Udinese).

- Quello siglato da Alexis Saelemaekers al 13' è il primo gol della Roma nel corso dei primi 15 minuti di gioco nel corso di questa Serie A.

- Il Lecce ha conquistato 13 punti dopo le prime 15 partite disputate in Serie A e non ne otteneva di meno dopo lo stesso numero di gare giocate nella competizione dalla stagione 2011/12 (nove in quel caso).

- Il Lecce ha realizzato solo otto gol nelle prime 15 gare di Serie A per la prima volta dalla stagione 1990/91 (sette in quel caso dopo lo stesso numero di partite).

- Prima di stasera, l'ultimo gol su rigore del Lecce in Serie A risaliva a oltre un anno fa: al 3 dicembre 2023, rete di Roberto Piccoli contro il Bologna in quel caso.

- Nikola Krstovic, che ha ritrovato la rete nel massimo torneo 77 giorni dopo l'ultima volta (21 settembre scorso vs Parma), ha eguagliato Adam Marusic a quota 10 gol in terza posizione tra i migliori marcatori montenegrini in Serie A.

- Patrick Dorgu ha raggiunto le 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Lecce.

- Nikola Krstovic ha raggiunto la sua 50ª presenza in Serie A.