Serie A, Roma-Lazio 3-0: Mou schianta Sarri e lo sorpassa al quinto posto

ROMA-LAZIO 3-0

Succede tutto nel primo tempo: doppietta di Abraham e gol-capolavoro di Pellegrini, nono risultato utile di fila per i giallorossi

di

Daniele Pezzini

La Roma batte 3-0 la Lazio nel derby della capitale, valido per la 30esima giornata di Serie A, e sale a quota 51 punti, scavalcando proprio i cugini al quinto posto in classifica. Si decide tutto in un primo tempo dominato dai giallorossi, che annichiliscono gli avversari con la doppietta di Abraham (1' e 22') e con la punizione-capolavoro di Pellegrini (40'). Per Mourinho è il nono risultato utile di fila in campionato. Roma-Lazio, le immagini del derby Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Striscia positiva allungata, quinto posto riconquistato, ma soprattutto la soddisfazione di trionfare nel derby e di farlo col risultato più rotondo da 6 anni a questa parte (l'ultimo successo con 3 gol di scarto risaliva all'aprile 2016). Con Zaniolo in panchina per 90' la Roma continua la sua corsa e anche se il quarto posto resta lontano può guardare con grande fiducia a questo finale di stagione, in cui oltre a consolidare la zona Europa ci sarà da giocarsi l'obiettivo Conference League. La Lazio, invece, frena bruscamente dopo due successi di fila, pagando un primo tempo da film horror, in cui la squadra, oltre a creare poco o nulla, mette in mostra una serie di fragilità difensive che sembravano un ricordo. La battaglia non è ancora finita, ma ora c'è sicuramente da leccarsi le ferite.

Per i biancocelesti non c'è neanche il tempo di posizionarsi in campo che la Roma affonda con Mkhitaryan, guadagna un corner e sugli sviluppi va in vantaggio: il cross di Pellegrini dalla bandierina si stampa direttamente sulla traversa, la palla finisce addosso ad Abraham che la butta in rete col ginocchio. Tutto prima del primo giro di lancette. La Lazio prova a reagire, ma al 22' i giallorossi raddoppiano: perfetta sovrapposizione di Karsdorp che premia l'inserimento di Abraham, difesa avversaria impietrita e doppietta per il bomber inglese. La prima occasione concreta per gli uomini di Sarri arriva solo al 38', ma il destro di Luis Alberto da buona posizione è debole e facile preda di Rui Patricio. La Lazio sembra mentalmente fuori dal match e al 40' capitola: la punizione di Pellegrini è un gioiello, che aggira la barriera e si infila nel sette. Passano 3' e Mkhitaryan colpisce anche una traversa, ultimo brivido di un primo tempo davvero a senso unico.

Sarri sceglie di non effettuare cambi all'intervallo e la squadra risponde con un buon avvio di ripresa, ma le occasioni continuano a latitare e la difesa giallorossa non va quasi mai in affanno. Al 67' sono anzi gli uomini di Mou ad andare vicinissimi al 4-0, quando Abraham aggancia uno strepitoso lancio di Cristante, ma poi spreca a tu per tu con Strakosha. La Roma riesce ad addormentare il match, che diventa sempre più spezzettato e nervoso, trascinandosi verso un risultato di fatto già deciso nei primi 45'.

LE PAGELLE

Abraham 8 - Un gol fortunoso, un altro tutt'altro che banale. Una doppietta che indirizza il derby e lo proietta nella storia della Roma. Poi il consueto lavoro di lotta e sacrificio per i compagni, che certifica una volta di più il suo momento d'oro.

Pellegrini 7,5 - Una serata da trascinatore, condita da un gol che da solo vale il prezzo del biglietto.

Zalewski 7,5 - Dopo un avvio un po' incerto registra la posizione in campo e disputa un derby di altissimo livello, annullando Felipe Anderson e concedendosi anche qualche bell'affondo offensivo.

Felipe Anderson 4,5 - Praticamente mai in partita, perde clamorosamente il duello con il giovane Zalewski e non crea mai apprensioni alla retroguardia avversaria.

Pedro 5,5 - Rispetto al compagno di reparto ci mette quantomeno un po' di coraggio e intraprendenza, oltre alla consueta grinta. Anche lui però, come tutto il reparto offensivo, non crea di fatto mai grattacapi a Rui Patricio.

Luiz Felipe 5 - Si fa sfilare alle spalle da Abraham in occasione del secondo gol e capitola come tutta la difesa della Lazio in un primo tempo da incubo.

IL TABELLINO

Roma-Lazio 3-0

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 7, Mkhitaryan 7, Cristante 7, Oliveira 6,5 (36' st Veretout sv), Zalewski 7,5 (29' st Vina 6); Pellegrini 7,5 (42' st Bove sv); Abraham 8.

Allenatore: Mourinho 7,5

Lazio (4-3-3): Strakosha 5,5; Hysaj 5 (7' st Lazzari 6), Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Marusic 5; Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5 (20' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 4,5 (20' st Romero 6), Immobile 5, Pedro 5,5.

Allenatore: Sarri 5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 1' e 22' Abraham (R), 40' Pellegrini (R)

Ammoniti: Pedro (L), Karsdorp (R), Mancini (R), Leiva (L), Zalewski (R), Oliveira (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Quello di Tammy Abraham, arrivato dopo 56 secondi, è il gol più veloce realizzato in un Derby di Roma in Serie A.

- Tammy Abraham è diventato il secondo giocatore inglese nella storia della Serie A a realizzare un gol in un Derby di Roma, dopo Paul Gascoigne con la maglia della Lazio il 29 novembre 1992.

- Quello di Abraham (56 secondi) è il gol più veloce subito dalla Lazio in Serie A da quello di Mariano Izco (dopo 41 secondi), contro il Catania il 16 febbraio 2014.

- Tammy Abraham ha segnato ora 15 gol in questa Serie A, eguagliando il suo record in un singolo campionato (15 con il Chelsea 19/20). Da inizio 2022, solo Robert Lewandowski (12) ha segnato piú gol di Abraham (9) nei 5 maggiori campionati europei.

- Tammy Abraham è il primo giocatore della Roma a segnare una doppietta in un Derby di Serie A da Francesco Totti, l'11 gennaio 2015.

- Quella di Abraham (22 minuti) è stata la doppietta più veloce da inizio partita per un giocatore della Roma in Serie A da quella di Edin Dzeko (in 10') contro il Pescara il 27 novembre 2016.

- Con il gol di oggi, Lorenzo Pellegrini ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione di Serie A (otto reti).

- La Roma ha segnato tre gol in un primo tempo di Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 10 marzo 2002, sfida poi vinta 5-1.

- Thomas Strakosha ha giocato oggi la sua 200ª partita con la Lazio in tutte le competizioni, il sesto dell'attuale rosa biancoceleste a raggiungere questo traguardo.