Serie A, Roma-Genoa 3-1: Ranieri batte Vieira con un grande secondo tempo

LE STATISTICHE

• La Roma ha vinto quattro partite di fila in casa in Serie A per la prima volta dal settembre-novembre 2023 con José Mourinho, realizzando sempre almeno due gol nello stesso campionato per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2019.

• La Roma ha evitato la sconfitta casalinga contro il Genoa per la 22a partita consecutiva in Serie A (18V, 4N): solo contro Hellas Verona (27) e Bari (30) ha una striscia aperta più lunga all'Olimpico.

• Artem Dovbyk ha contribuito direttamente a cinque gol nelle ultime quattro partite della Roma all'Olimpico in tutte le competizioni (quattro reti, un assist), tanti quanti nelle 13 presenze precedenti.

• Artem Dovbyk è andato a segno in due partite consecutive di Serie A per la seconda volta in questa stagione, dopo averlo fatto lo scorso settembre (vs Genoa e Udinese).

• Stephan El Shaarawy ha realizzato all'Olimpico tutti i suoi ultimi sei gol in Serie A. L'attaccante giallorosso ha segnato cinque volte contro il Genoa nel massimo campionato, meno solo rispetto contro l'Udinese (sei).

• Stephan El Shaarawy ha festeggiato con il suo 64° gol la 300a presenza con la Roma in tutte le competizioni.

• La Roma è imbattuta nelle ultime 22 partite in cui Paulo Dybala ha contribuito direttamente ad almeno un gol in Serie A (18V, 4N).

• Paulo Dybala ha collezionato la 100a presenza con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni, per lui 39 reti.

• Patrizio Masini ha segnato all'esordio da titolare in Serie A e ha realizzato il suo terzo gol in campionato tra Serie A e Serie B: tutte le reti del centrocampista sono arrivate in trasferta (due con l'Ascoli una con il Genoa).

• Il Genoa con Patrizio Masini è tornato a realizzare un gol in Serie A in casa della Roma 323 minuti dopo l'ultima volta: rete di Kouamé all'Olimpico il 25 agosto 2019 (3-3).

• Fabio Miretti ha fornito il suo terzo assist in questa stagione, suo primato personale nella competizione e più di qualsiasi altro giocatore del Genoa in questa Serie A.