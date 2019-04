Serie A, Roma-Fiorentina 2-2: spettacolo all'Olimpico

03/04/2019 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

Per rialzarsi dopo due sconfitte consecutive Claudio Ranieri lascia in panchina il criticatissimo Olsen, al suo posto Mirante, ritrova Zaniolo dal 1' e in attacco si affida nuovamente a Dzeko, nel tridente con Perotti e Kluivert (solo panchina per Under). Pioli, che deve rinunciare all'infortunato Chiesa, risponde con il conseueto 4-3-3 con Gerson nei tre davanti insieme a Simeone e Muriel e Dabo a centrocampo con Veretout e Benassi. L'avvio di partita è subito vivace, Roma pericolosa al 3' col cross di Santon, Benassi risponde un minuto dopo ma Mirante è bravo a dirgli di no, poi ci prova anche Zaniolo (10'). Rispetto alla gara col Napoli la Roma è più combattiva, attacca con più uomini e pressa alto, ma la Fiorentina è in salute e psicologicamente più leggera e di certo non rinuncia a giocare. Al 12' Mirante è super su Muriel sulla ripartenza viola ispirata da Gerson, ma sul corner che ne segue il portiere non può nulla sul colpo di testa di Pezzella, che da due passi la mette sotto la traversa e dedica il gol ad Astori (era quasi il minuto 13). Neanche il tempo di festeggiare per i viola che la Roma reagisce subito, alla prima azione offensiva Kluivert si libera sulla destra e la mette in mezzo per Zaniolo, che di testa la indirizza all'angolino e batte Lafont segnando il suo quarto centro in campionato (14'). Anche dopo il botta e risposta la partita si mantiene molto viva, divertente, con continui cambi di fronte e ricca di belle giocate e di errori che provocano occasioni da rete, al 24' bolide da fuori di Muriel che centra in pieno il palo, otto minuti più tardi occasione per Dzeko di sinistro dal limite. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con la Fiorentina che fa possesso palla, dopo sei minuti la prima emozione è targata, che si coordina dal limite e segna il classico gol dell'ex battendo Mirante con l'aiuto della deviazione della punta del piede di Juan Jesus. Fiorentina avanti 2-1, ma come nel primo tempo la reazione della Roma non si fa attendere e cinque minuti dopo la rete di Gerson rispondeche, anche lui grazie a una deviazione, firma il 2-2 di destro su assist del solito Kluivert. Proprio l'olandese è il primo a lasciare il campo per fare posto al più difensivo Pellegrini, poco dopo Pioli risponde inserendo invece Chiesa al posto di Benassi e spostando Gerson in posizione di mezz'ala. Anche dopo i cambi a regnare in campo è l'equilibrio, le due squadre giocano a viso aperto e vanno entrambe a caccia della vittoria, Santon da forfait per l'ennesimo guaio muscolare della stagione dei giallorossi e al suo posto entra Karsdorp, poi al 30' Ranieri finisce le sostituzioni inserendo Under per Zaniolo (e lasciando seduto Schick). La Roma ci prova col colpo di testa di Nzonzi, che da buona posizione mette alto, la Fiorentina tenta di rispondere, ma nel finale è predominio giallorosso: gli uomini di Ranieri costringono i viola sulla difensiva, ma non riescono a sfondare, Dzeko e Pellegrini sparano a salve e al triplice fischio è 2-2. Un pareggio che non serve a nessuno.