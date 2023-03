Serie A, Roma e Juventus a caccia del secondo posto

SERIE A

I giallorossi ospitano il Sassuolo in un Olimpico ancora una volta esaurito con l'Inter nel mirino, i bianconeri contro la Samp puntano su Vlahovic e sognano il 'secondo posto' solitario

"È una partita molto importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter." Massimiliano Allegri ha aperto così la conferenza stampa della vigilia della sfida dello Stadium contro la Sampdoria, confermando che nella testa del tecnico della Juventus c'è ancora la qualificazione alla prossima Champions League, su cui al momento pesa il -15 che resta sub judice (la risposta sui punti di penalizzazione è attesa tra il 31 marzo e il 3 aprile al massimo, ndr). "La nostra classifica è che abbiamo 50 punti” ha detto Allegri e 50 sono anche i punti che vuole fare la Roma, che battendo il Sassuolo all'Olimpico alle 18 agguanterebbe l'Inter in classifica e inizierebbe al meglio la settimana che porta al ritorno contro la Real Sociedad e al derby di domenica.

Tutte gare in cui Mourinho non sarà in panchina perché sconterà la squalifica successiva al diverbio con Serra (pronta la panolada dei tifosi giallorossi), ma contro i neroverdi il tecnico dovrà fare a meno anche di Pellegrini, Cristante, Solbakken e Belotti. A centrocampo al posto dell'azzurro squalificato di fianco a Matic dovrebbe agire Wijnaldum, per cui sarebbe la seconda di fila da titolare, ma anche Bove ha una chance e in quel caso l'olandese giocherebbe alle spalle di Abraham insieme a uno tra El Shaarawy e Dybala.

Il Sassuolo è in buona forma e viene da due vittorie consecutive, ma per i giallorossi, che nel 2023 in campionato all'Olimpico (al 27esimo sold out) hanno solo vinto, è una grande occasione da non perdere per agganciare il secondo posto e soprattutto per superare la Lazio in classifica. Il secondo posto, anche se virtuale, è l'obiettivo anche della Juve di Allegri, che vincendo contro la Samp fanalino di coda avrebbe 53 punti sul campo: “All’apparenza sembra una gara abbordabile - le parole del tecnico - ma gli ultimi risultati della Samp, perso a dieci minuti dalla fine con la Lazio, pareggiato con la Salernitana, possono ingannare”.

Alla vigilia Allegri tiene alta l'attenzione dei suoi, anche perché il tecnico deve fare i conti con molte assenze soprattutto nel reparto avanzato: Kean è squalificato, Milik ancora out (si spera di rivederlo fra una settimana contro l’Inter) e Chiesa e Di Maria, acciaccati, dovrebbero restare a riposo e così il tecnico punta tutto su Dusan Vlahovic, che proverà a sbloccarsi dopo cinque gare a secco.

Per i bianconeri sarà una settimana molto intensa (giovedì il ritorno col Friburgo e domenica la sfida con l'Inter) e quindi il tecnico dovrà cercare di gestire le energie e probabilmente darà vita ad ampie rotazioni. Potrebbero giocare Miretti e Paredes e anche almeno uno fra Gatti e Rugani in difesa, con Pogba che scalpita dopo l’esclusione di giovedì per motivi disciplinari e dovrebbe avere qualche minuto nella ripresa.

Vedi anche Calcio Inter, Inzaghi si difende senza Skriniar: con il Porto lo slovacco ancora in dubbio