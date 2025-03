Serie A, Roma-Como 2-1: la cura Ranieri funziona, Saelemaekers e Dovbyk rimontano i Lariani

• Era da agosto 2020 (con Fonseca in panchina) che la Roma non vinceva quattro partite di fila in Serie A.

• La Roma è sia la squadra che ha guadagnato più punti (23) nel 2025 in Serie A, sia l’unica imbattuta nel torneo nel nuovo anno solare (7V, 2N).

• Da quando è arrivato Ranieri, la Roma ha collezionato 30 punti in 15 giornate di Serie A; in questo periodo hanno fatto meglio solo Inter (33) e Napoli (31) – a 30 anche l’Atalanta.

• Alexis Saelemaekers è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A da inizio 2025: quattro.

• Da quando è arrivato Ranieri, Alexis Saelemaekers è il giocatore della Roma che ha realizzato più reti in Serie A (sei). In generale nel periodo hanno fatto meglio di lui in campionato solo Retegui (10), Kean e Reijnders (7 ciascuno).

• Alexis Saelemaekers ha realizzato sei gol in questa Serie A, suo primato personale in una singola stagione nel torneo.

• Artem Dovbyk ha segnato 14 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni: tra i giocatori alla prima stagione in Italia nell’estate 2024, è quello che ne ha realizzati di più per una formazione di Serie A.

• Secondo gol per Lucas da Cunha in Serie A, entrambi in trasferta: il primo era datato 7 novembre al Ferraris contro il Genoa.

• Prima di Da Cunha, l’ultimo giocatore del Como in grado di segnare un gol in trasferta contro la Roma in Serie A era stato Denis Godeas, il 6 novembre 2002.

• Secondo assist in Serie A per Maxi Perrone, l’altro a ottobre al Maradona contro il Napoli.

• Era dall’8 febbraio 1981 che il Como non si trovava avanti nel punteggio all’Olimpico contro la Roma in un match di Serie A (partita poi terminata 1-1).

• 17 punti persi dal Como da situazione di vantaggio, meno solo di Venezia, Empoli e Parma in questo campionato.