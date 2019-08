Serie A, record di pubblico alla prima giornata

La Serie A ha preso il via nel segno della passione dei tifosi. Come informa la Lega calcio i match andati in scena nel weekend hanno fatto registrare il record di pubblico per quanto riguarda la prima giornata: "Mai, dall'introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26mila presenze medie a partita".

Il dato assume ancora più rilievo perché "da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 spettatori a gara (l'ultima volta nella seconda giornata della stagione 2009/2010, quando a Milano andò in scena il derby e all'Olimpico la sfida Roma - Juventus)".

Nel dettaglio la gara più vista è stata Inter-Lecce con 64.188 presenze sugli spalti. seguita da Roma-Genoa (38.779) e Fiorentina-Napoli (33.614). Nelle ultime due stagioni la media era stata di poco più 22.000 spettatori ma la A aveva preso il via subito dopo Ferragosto.