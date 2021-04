Serie A, quattro squalificati per un turno: 2mila euro di multa a Bernardeschi

L’evidente simulazione di Federico Bernardeschi durante il derby della Mole, che era diventata virale sul web dopo la gara contro il Torino, costa cara all’esterno della Juventus, che dovrà pagare una multa di 2mila euro “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Serie A che, dopo aver preso in analisi le partite Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma e Torino-Juventus (in attesa degli altri referti), ha anche squalificato per un turno quattro giocatori: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic (Inter), Bryan Cristante (Roma) e Pedro Pereira (Crotone). I due nerazzurri salteranno il recupero di mercoledì sera (18.45) contro il Sassuolo, al loro posto si scaldano Ranocchia e Gagliardini.