Serie A, quanto guadagnano i dirigenti? Giuntoli davanti a tutti

Chi guadagna di più tra i dirigenti delle società di Serie A? È la domanda alla quale risponde lo studio di Calcio&Finanza, che ha analizzato tutti i bilanci delle big del torneo per il 2023/24. Prima di concentrarsi sui singoli dirigenti, lo studio prende in esame i compensi ai CdA dei club più importanti e il risultato è che la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è il Milan, che in totale ha riconosciuto 19,2 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Il dirigente rossonero più pagato però, il presidente Paolo Scaroni, non è neanche sul podio dei "paperoni" del nostro campionato e allora andiamo a vedere nel dettaglio la speciale classifica.