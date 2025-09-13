Serie A: primo Juventus-Inter per Tudor e Chivu, ostacolo Fiorentina per il Napoli

Per quanto riguardo l’Inter, Chivu si affiderà invece all’ormai consolidato 3-5-2, con Akanji pronto a debuttare nei tre di difesa al posto di Bisseck. Al suo fianco Acerbi e Bastoni, con Sommer tra i pali. Qualche dubbio resta poi a centrocampo, dove il ballottaggio principale è quello tra Sucic e Mkhitaryan (Chivu sceglierà all’ultimo), con Diouf che scalpita invece per togliere la titolarità a Çalhanoğlu (in vantaggio al momento). Chi è sicuro invece di un posto è Barella, così come pure Dimarco e Dumfries. In attacco solito tandem formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Bonny e Pio Esposito pronti a subentrare. Calcio d’inizio alle ore 18.00.



FIORENTINA-NAPOLI: CONTE SFIDA PIOLI AL FRANCHI

Reduce dai due successi contro Sassuolo e Cagliari, gare in cui ha tenuto la porta inviolata, il Napoli fa visita alla Fiorentina, che nelle prime due giornate ha invece pareggiato contro Cagliari e Torino. La sfida del Franchi avrà inizio alle ore 20.45, con Antonio Conte che dovrà far fronte all’assenza di Rrahmani (ko in Nazionale), oltre a quelle di Lukaku, Neres e Gutierrez. Il tecnico Campione d’Italia in carica dovrebbe puntare allora su un 4-1-4-1 con il possibile debutto di Milinkovic Savic in porta (Meret potrebbe riposare per la Champions League) e Spinazzola, Juan Jesus (in ballottaggio con Buongiorno), Beukema e Di Lorenzo in difesa. A fare da volante a centrocampo sarà poi il solito Lobotka, mentre De Bruyne e Anguissa partiranno al centro, con McTominay e Politano sugli esterni. Davanti la prima punta dovrebbe essere ancora Lucca, con l’attesissimo Højlund pronto a debuttare a gara in corso.