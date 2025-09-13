Serie A: primo Juventus-Inter per Tudor e Chivu, ostacolo Fiorentina per il Napoli

Il Derby d’Italia si prepara a vivere un’inedita sfida in panchina. Conte fa tappa a Firenze, il Cagliari ospita il Parma
Archiviata la prima sosta della stagione riservata alle Nazionali, la Serie A 2025/26 torna in campo per la terza giornata e si presenta subito con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La Juventus accoglie infatti l’Inter all’Allianz Stadium per quello che sarà il primo Derby d’Italia sia per Tudor che per Chivu da allenatori, mentre il Napoli di Conte dovrà affrontare la Fiorentina di Pioli in trasferta. Il primo match di giornata sarà però Cagliari-Parma.
JUVENTUS-INTER: PRIMO DERBY D’ITALIA PER TUDOR E CHIVU
Iniziata la stagione con due vittorie contro Parma e Genoa, senza subire alcuna rete, la Juventus di Igor Tudor ospita l’Inter di Cristian Chivu, con i nerazzurri che si presentano invece a questo appuntamento dopo il roboante successo contro il Torino nella prima giornata e la brutta sconfitta con l’Udinese nella seconda. Il Derby d’Italia, il primo in panchina sia per l’allenatore croato che per quello rumeno, rappresenta quindi un’opportunità per i bianconeri per provare ad allungare già a +6 sui nerazzurri alla terza giornata. Al contrario, il Biscione spera che la tappa all’Allianz Stadium possa ridare slancio a un’annata iniziata prima con grandi applausi e proseguita poi immediatamente con sonore critiche.
Tudor dovrebbe schierare la solita difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Kelly a copertura di Di Gregorio, mentre il centrocampo della Juventus dovrebbe vedere la presenza di Locatelli e Khéphren Thuram al centro, con Kalulu e McKennie esterni (squalificato Cambiaso). Sulla trequarti ci sarà poi senza dubbio Yildiz, affiancato probabilmente da Koopmeiners. Vista l’assenza di Conceição (e uno Zhegrova non ancora pronto), l’olandese potrebbe essere rilanciato dal primo minuto, con Jonathan David prima punta, in vantaggio su Vlahovic. Il serbo dovrebbe infatti inizialmente sedere in panchina, così come pure il nuovo acquisto Openda.
Per quanto riguardo l’Inter, Chivu si affiderà invece all’ormai consolidato 3-5-2, con Akanji pronto a debuttare nei tre di difesa al posto di Bisseck. Al suo fianco Acerbi e Bastoni, con Sommer tra i pali. Qualche dubbio resta poi a centrocampo, dove il ballottaggio principale è quello tra Sucic e Mkhitaryan (Chivu sceglierà all’ultimo), con Diouf che scalpita invece per togliere la titolarità a Çalhanoğlu (in vantaggio al momento). Chi è sicuro invece di un posto è Barella, così come pure Dimarco e Dumfries. In attacco solito tandem formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Bonny e Pio Esposito pronti a subentrare. Calcio d’inizio alle ore 18.00.
FIORENTINA-NAPOLI: CONTE SFIDA PIOLI AL FRANCHI
Reduce dai due successi contro Sassuolo e Cagliari, gare in cui ha tenuto la porta inviolata, il Napoli fa visita alla Fiorentina, che nelle prime due giornate ha invece pareggiato contro Cagliari e Torino. La sfida del Franchi avrà inizio alle ore 20.45, con Antonio Conte che dovrà far fronte all’assenza di Rrahmani (ko in Nazionale), oltre a quelle di Lukaku, Neres e Gutierrez. Il tecnico Campione d’Italia in carica dovrebbe puntare allora su un 4-1-4-1 con il possibile debutto di Milinkovic Savic in porta (Meret potrebbe riposare per la Champions League) e Spinazzola, Juan Jesus (in ballottaggio con Buongiorno), Beukema e Di Lorenzo in difesa. A fare da volante a centrocampo sarà poi il solito Lobotka, mentre De Bruyne e Anguissa partiranno al centro, con McTominay e Politano sugli esterni. Davanti la prima punta dovrebbe essere ancora Lucca, con l’attesissimo Højlund pronto a debuttare a gara in corso.
La Fiorentina di Stefano Pioli svilupperà invece con ogni probabilità un 3-5-2, con De Gea tra i pali e Comuzzo, Pongracic e Ranieri a formare la linea difensiva. Dodo e Gosens agiranno invece sulle fasce, mentre in mezzo al campo dovrebbero prendere posto Fagioli, Mandragora (favorito su Sohm) e il debuttante Nicolussi Caviglia. Nel duo d’attacco non mancherà ovviamente Kean, affiancato probabilmente da Piccoli. L’azzurro è infatti in vantaggio su Dzeko per prendere il posto da titolare dell’acciaccato Gudmundsson, con Fazzini altra possibile opzione. Indisponibile è invece Kouame.
CAGLIARI-PARMA: SARDI ED EMILIANI CERCANO LA PRIMA VITTORIA
Ad aprire la terza giornata sarà la sfida tra il Cagliari e il Parma, squadre che hanno entrambe collezionato un solo punto nei primi due appuntamenti e che sono quindi alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il calcio d’inizio all’Unipol Domus è previsto per le ore 15.00, quando i sardi di Fabio Pisacane dovrebbero presentarsi davanti al pubblico di casa con un 3-5-2. Caprile prenderà posto tra i pali, protetto da Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo dovrebbero invece esserci Adopo, Prati, Folorunsho, Obert e Palestra, in ballottaggio con Deiola. Il peso dell’attacco sarà invece sulle spalle di Sebastiano Esposito e di Belotti. Il Gallo dovrebbe infatti debuttare da titolare, viste le assenze di Luvumbo e Pavoletti.
Stesso modulo per il Parma di Carlos Cuesta, con Suzuki in porta e Valenti, Circati e Delprato a formare la linea a tre in difesa. Valeri, Sorensen, Keita, Bernabé e Lovik dovrebbero poi avere spazio a centrocampo, con Oristanio possibile partner d’attacco dell’intoccabile Pellegrino. Ex della partita, l’attaccante italiano pare infatti inizialmente in vantaggio su Cutrone, pronto a incidere a partita iniziata, e pure su Almqvist. Indisponibili Ondrejka, Hernani e Frigan.
