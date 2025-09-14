Serie A, Pisa-Udinese 0-1: Iker Bravo porta i friulani a -2 dalla vetta

LA PARTITA

Reduce dal ko contro la Roma, il Pisa di Gilardino accoglie l’Udinese di Runjaic all’Arena Garibaldi, dove i friulani si presentano forti invece del successo ottenuto a San Siro contro l’Inter prima della pausa Nazionali. Pronti, via e gli ospiti rischiano di combinare subito un pasticcio: Sava va completamente a vuoto sul retropassaggio di Kristensen, ma Meister non scarta l’enorme regalo, calciando sul fondo a porta vuota. È invece impeccabile Iker Bravo al 14’, quando si avventa su un pallone lasciato incustodito nel cuore dell’area di rigore del Pisa e porta avanti l’Udinese con un destro potente. I padroni di casa sbandano clamorosamente, ma Davis si divora l’immediato raddoppio friulano, mentre Moreo alla mezz’ora spreca la chance del pareggio per i toscani. Il primo tempo si chiude allora sull’1-0 per l’Udinese, con Gilardino che prova a dare una scossa ai suoi operando un triplice cambio a inizio ripresa. Tra i nuovi ingressi spicca quello di Nzola, mentre al 61’ arriva il debutto di Zaniolo in maglia Udinese. Caracciolo prova a emozionare il pubblico di casa con una rovesciata al 72’, ma non inquadra la porta, mentre Meister (complice un’attenta chiusura di Kristensen) spreca un’altra possibile occasione per pareggiare a dieci minuti dal termine. Il Pisa ci prova con intraprendenza fino al triplice fischio, ma si deve arrendere alla compattezza dell’Udinese. I friulani vincono 1-0 e salgono a quota 7 punti, portandosi a -2 dalla vetta occupata da Napoli e Juventus. Il Pisa resta invece a un punto, ancora a secco di gol segnati.



LE PAGELLE

Meister 5 – Si divora la possibilità di portare avanti il Pisa dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, mal sfruttando un regalo di Sava. Scompare poi dalla partita per tutto il primo tempo e, infine, spreca un’altra buona occasione nella ripresa. Offuscato.

Leris 5,5 – Entra in campo a inizio secondo tempo e dimostra subito di aver tanta voglia di incidere, ma è parecchio impreciso quando serve invece pulizia nelle giocate. Effervescente.

Iker Bravo 7 – È lesto nello stappare il match al 14’, fiondandosi prima di tutti su un pallone libero al limite dell’area piccola del Pisa. Resta poi tra i più attivi in campo finché non viene sostituito. Frizzante.

Solet 7 – Insieme a Kristensen tiene al sicuro Sava, stroncando quasi sempre sul nascere ogni iniziativa del Pisa. Dove c’è bisogno, lui c’è. Onnipresente.



IL TABELLINO

PISA-UDINESE 0-1

Pisa (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 5, Caracciolo 5,5, Lusuardi 6 (1’ st Bonfanti 6); Tourè 6, Akinsnmiro 6, Aebischer 5 (41’ st Piccinini sv), Tramoni 5,5 (42’ st Stengs sv), Angori 5,5 (1’ st Leris 5,5); Moreo 5 (1’ st Nzola 5,5), Meister 5. A disp.: Nicolas, Scuffet, Marin, Hojholt, Esteves, Vural, Calabresi, Albiol, Denoon, Lorran. All: Gilardino.

Udinese (3-5-2): Sava 5,5; Bertola 6 (30’ st Goglichidze 6), Kristensen 6,5, Solet 7; Ehizibue 5,5, Piotrowski 6,5 (16’ st Zarraga 6), Karlstrom 6, Atta 6,5, Kamara 6,5 (30’ st Zemura 6); Davis 5,5 (16’ st Buksa 6), Iker Bravo 7 (16’ st Zaniolo 6). A disp.: Nunziante, Venuti, Palma, Kabasele, Ekkelenkamp, Zanoli, Miller, Modesto. All.: Runjaic.

Arbitro: Massa

Marcatori: 14’ Iker Bravo (U)

Ammoniti: Caracciolo (P), Kamara (U), Karlstrom (U)