Serie A, Parma-Lecce 0-1: Sottil beffa Suzuki, prima vittoria per Di Francesco

LA PARTITA

Reduce dalla vittoria contro il Torino, il Parma ospita al Tardini il Lecce, che si presenta all’appuntamento dopo il pareggio strappato all’ultimo respiro contro il Bologna. L’avvio di gara vede gli emiliani subito aggressivi, ma la prima vera conclusione la realizzano i pugliesi alla mezz’ora: Berisha impegna infatti Suzuki, che si protegge in calcio d’angolo. Perso Valeri per infortunio, il Parma incassa l’1-0 al 38’: a trovare il fondo della rete è Sottil con un innocuo traversone dalla sinistra che spiazza però clamorosamente tutta la retroguardia crociata. I salentini prendono fiducia e sfiorano pure il raddoppio: Pierotti si ritrova a tu per tu con Suzuki in chiusura di primo tempo, ma si fa parare la conclusione dal portiere nipponico. Dalla parte opposta è invece Falcone a opporsi a Britschgi in pieno recupero. Nella ripresa Cuesta prova allora il tutto per tutto alla ricerca del pari, inserendo giocatori offensivi come Almqvist, Benedyczak e Djuric e tenendo in campo pure Cutrone e Pellegrino. Una provvidenziale parata di Falcone nei minuti di recupero nega però il pari al Parma, con il Lecce che conquista quindi la prima vittoria del suo campionato. La squadra di Eusebio Di Francesco sale così a 5 punti, gli stessi del Parma.