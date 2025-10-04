Inter, Dimarco: "Oggi dominanti e impressionanti. Mai criticato Inzaghi"

Dopo la travolgente vittoria contro la Cremonese (4-1), Federico Dimarco ha così commentato a Dazn la sua prestazione (un gol e un assist) e quella più in generale della squadra: "Esposito e Bonny sono due grandissimi ragazzi e sono due giocatori forti" ha esordito l'esterno nerazzurro. "Si sono integrati benissimo. Ho fatto fare il primo gol sia a Esposito che a Bonny? Me l'ha subito detto Thuram, che anche a lui feci fare il primo. Scherza sempre. Stiamo lavorando bene, non possiamo subire 2 sconfitte in 3 partite. Dobbiamo continuare così, oggi siamo stati impressionanti e dominanti. Peccato per quel gol. Stiamo ripartendo e siamo ripartiti alla grande." Poi, in merito alla sua partita durata per tutti i 90 minuti, Dimarco ha precisato il suo pensiero in merito: "Quando ho detto che essere sostituito dopo 60 minuti non ti aiuta a trovare una grande condizione fisica ho solo espresso un dato di fatto, nelle mie parole non c'era alcuna critica a Inzaghi: con lui e il suo staff mi sono sempre trovato benissimo e ho vissuto anni bellissimi".