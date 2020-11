Serie A, Parma-Fiorentina 0-0: Liverani e Iachini non si fanno male

PARMA-FIORENTINA 0-0

Finisce senza reti l'anticipo serale della settima giornata di Serie A: Parma-Fiorentina 0-0. Al Tardini ha vinto la paura di perdere altri punti da parte di Liverani e Iachini in una partita con pochissime emozioni. Pallino del gioco in mano alla Fiorentina con un possesso palla sterile che non ha trovato lo sbocco offensivo, mentre il Parma si è limitato a provare - senza esito - a giocare in ripartenza. Nessun tiro per i ducali.

























































LA PARTITA

Se il dogma della serata fosse stato davvero "primo non prenderle" Parma e Fiorentina avrebbero rispettato al meglio le consegne. Pochissimi rischi, squadre attente e ordinate, ma senza guizzi offensivi. Liverani e Iachini invece erano chiamati a provare qualcosa alle rispettive tifoserie, speciamente il tecnico dei Viola, costantemente e ufficialmente in bilico visti i risultati non all'altezza dell'aspettativa. Lo 0-0 del Tardini è la fotografia perfetta di una sfida in cui l'unica emozione - potenziale - è arrivata al 92' per un cross basso in area di Lirola. Troppo poco e chissà se basterà allo stesso Iachini per restare al timone della Fiorentina.

La trama della storia di questa partita è stato chiaro fin dai primi minuti; gestione del pallone e del gioco lasciato arbitrariamente alla Fiorentina e Parma in attesa nei primi 30 metri di campo per poi provare a lanciarsi in contropiede con Gervinho, meglio se sfruttando le sponde di Inglese. Un concetto "d'aversiano" applicato da Liverani, ormai tornato sui propri passi dopo le prime scoppole stagionali. Il risultato è che il pallone è sì stato gestito dalla Fiorentina, ma senza che Ribery e Castrovilli - spesso sovrapposti - siano riusciti a trovare la combinazione giusta per aprire la cassaforte gialloblù.

Dall'altra parte tiri nello specchio della porta di Dragowski, zero. Giusto un paio di cavalcate di Gervinho supportate da Pezzella e nulla più.

LE PAGELLE

Osorio 6,5 - Esordio molto positivo per il difensore venezuelano nella difesa a tre voluta da Liverani, Prende con le cattive Ribery, ma non va mai in vera difficoltà sfruttando il fisico.

Grassi 6,5 - Sulla destra ha un cliente complicato da controllare, invece aiuta sempre con puntualità la difesa chiudendo gli spazi a Ribery.

Gervinho 5,5 - Lo schema principale del Parma è palla a lui in contropiede, ma a parte un paio di sfuriate finite nel nulla, si vede pochissimo.

Ribery 5,5 - Tutti i palloni passano da lui in attesa che si inventi qualcosa, ma anche per un fuoriclasse come lui è difficile trovare la giocata per scardinare una squadra interamente in attesa. Ci prova nel primo tempo, ma si becca il giallo per simulazione.

Kouamé 5 - Scivola sempre, non attacca la profondità e non dà la sponda a Ribery e Castrovilli per triangolare. La sensazione è che non abbia le caratteristiche giuste per fare la prima punta, ancora meno contro una squadra arroccata in area.

Amrabat 6,5 - Lascia la cabina di regia tornando a macinare chilometri e a recuperare palloni. Se la pressione della Fiorentina è costante, il merito è anche suo.

IL TABELLINO

PARMA-FIORENTINA 0-0

Parma (3-4-1-2): Sepe 6; Osorio 6,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5; Grassi 6,5, Hernani 5,5 (9' st Sohm 6), Kurtic 5,5, Pezzella 6; Kucka 5,5; Gervinho 5,5 (35' st Brunetta sv), Inglese 5,5 (9' st Karamoh 5,5). A disp.: Colombi, Iacoponi, Balogh, Scozzarella, Brugman, Laurini, Cyprien, Valenti, Nicolussi Caviglia. All.: Liverani.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Igor 6, Milenkovic 6, Caceres 6; Venuti 5,5 (28' st Lirola 5,5), Pulgar 6, Amrabat 6,5, Castrovilli 5,5 (38' st Bonaventura sv), Biraghi 6; Ribery 5,5, Kouamé 5 (23' st Cutrone 5,5). A disp.: Terracciano, Brancolini, Barreca, Ponsi, Saponara, Duncan, Vlahovic. All.: Iachini.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Pezzella (P); Ribery, Milenkovic (F)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Tra le squadre attualmente in Serie A, il Parma è quella che attendeva da più match il pareggio per 0-0 (50 partite). L'ultima sfida a reti inviolate dei ducali in campionato risaliva ad aprile 2019 contro il Sassuolo.

• Questa è solo la terza volta che un match di Serie A tra Parma e Fiorentina termina 0-0. I due precedenti confronti a reti inviolate tra le due formazioni nel massimo campionato erano datati ottobre 2004 e novembre 1996. Tutti e tre si sono verificati in casa dei ducali.

• Il Parma ha pareggiato tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da maggio 2019.

• A partire dalla scorsa stagione (dal 2019/20), nessuna squadra ha pareggiato più incontri della Fiorentina in Serie A: 15, al pari del Verona.

• A partire dallo scorso campionato, la Fiorentina è la squadra che ha registrato il maggior numero di 0-0 in Serie A (sette).

• La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata dopo aver subito 12 gol nelle precedenti cinque sfide di Serie A. Il clean sheet più recente risaliva alla prima giornata di questo campionato (successo 1-0 col Torino).

• Il Parma ha tenuto la porta inviolata solo in due degli ultimi 21 precedenti in Serie A (contro la Fiorentina questa sera e a ottobre 2020 contro il Verona).

• Il Parma non ha effettuato alcun tiro nello specchio in un match di Serie A per la prima volta dal dicembre 2019 contro il Milan.

• Yordan Osorio, al suo esordio in Serie A, è il giocatore del Parma che ha recuperato più palloni nella sfida contro la Fiorentina (nove).

• Cristiano Biraghi è l’unico giocatore della Fiorentina che conta almeno due tiri nello specchio effettuati nel match contro il Parma.