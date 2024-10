Serie A, Parma-Empoli 1-1: un punto a testa per Pecchia e D'Aversa

- Era da dicembre 2020 che il Parma non pareggiava tre gare di fila in Serie A.

- L’Empoli ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro gare di Serie A: ne aveva raccolti otto nelle precedenti quattro.

- Primo gol in Serie A per Gabriel Charpentier: non segnava in campionato da inizio aprile contro lo Spezia, sempre al Tardini.

- Secondo assist in questo campionato per Valeri in sole sette presenze: il suo record in un singolo torneo di Serie A sono i tre registrati con la Cremonese 22/23.

- Solo Atalanta e Milan (quattro ciascuna) hanno ricevuto più rigori del Parma (3) in questo campionato.

- Il Parma ha sempre subito gol nelle cinque gare interne di questo campionato: è una delle sei squadre di questa Serie A senza clean sheets in casa finora.

- Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Empoli ha trovato il gol in tutte le prime cinque trasferte disputate.

- Prima di quello di Coulibaly, l’ultimo autogol registrato dal Parma in Serie A era stato quello di Iacoponi in Fiorentina-Parma del 7 marzo 2021.

- Emmanuel Gyasi ha raggiunto oggi le 150 presenze in Serie A, 42 delle quali con la maglia dell’Empoli.