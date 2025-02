Serie A, Parma-Bologna 2-0: Chivu debutta con una vittoria

Il nuovo corso del Parma è subito vincente: 2-0 nel derby e nel debutto di Cristian Chivu, e ritorno momentaneo al di sopra della zona-retrocessione. Avvio aggressivo per il Bologna, che rilancia Cambiaghi: prima da titolare dopo la rottura del crociato. Rispondono subito i rivali, che mettono in mostra Bonny e perdono Bernabé: nuovo infortunio per lo spagnolo, dopo soli cinque minuti, e sensazioni non positive. Regna l'equilibrio nel primo tempo, fino al rigore conquistato dal Parma: mani di Beukema, Bonny va sul dischetto e trasforma per l'1-0. Siamo al 37' e non è una rete banale, quella del francese: non segnava da dodici gare e dal 9 novembre, contro il Venezia. Suzuki salva su Ndoye e nella ripresa, dopo aver rischiato di rimanere in dieci per l'intervento azzardato di Cancellieri, i gialloblù gestiscono alla perfezione la gara. Italiano si gioca Orsolini per provare a riaprirla, ma l'unico pericoloso è Ndoye: pochi brividi per Suzuki. Chivu invece inserisce Man per Cancellieri e viene premiato, visto che al 79' il rumeno s'invola: palla a Sohm, che fulmina Ravaglia col sinistro. Il Parma dunque raddoppia e sorride, perché la nuova gestione sembra aver rivitalizzato due big come Man e Bonny: nomi che potrebbero trascinare verso la salvezza. Esulta Chivu per il 2-0 del suo Parma, che sale a 23 punti: è aggancio momentaneo al Verona, ducali quartultimi a +2 sull'Empoli. Si ferma il Bologna, che potrebbe veder scappare il Milan alla vigilia del recupero del match rinviato per l'alluvione in Emilia-Romagna,.