Serie A: pari spettacolo tra Sampdoria e Udinese, il Verona travolge lo Spezia

A Marassi finisce 3-3, con i friulani che pareggiano nel finale grazie a Forestieri. Non c'è storia al Bentegodi: i gialloblù vincono 4-0 grazie a Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa

Gol e spettacolo nella settima giornata di Serie A. A Marassi, infatti, finisce 3-3 tra la Sampdoria di D'Aversa e l'Udinese di Gotti, con Pereyra, Beto e Forestieri che rispondono all'autorete di Stryger Larsen, al rigore di Quagliarella e allo strepitoso destro all'incrocio di Candreva. Non c'è partita, invece, al Bentegodi: l'Hellas Verona travolge 4-0 lo Spezia con i gol di Simeone (4'), Faraoni (15'), Caprari (42') e Bessa (71'). Sampdoria-Udinese, le foto del match Getty Images

SAMPDORIA-UDINESE 3-3

Sampdoria e Udinese danno vita ad un divertente match che finisce sul 3-3. Una sfida in cui succede di tutto: un autogol, un rigore, una rete meravigliosa e altre due convalidate grazie alla Var. La partita di Marassi inizia subito con un brivido per la difesa di D'Aversa: all'8', infatti, Yoshida salva sul cross dalla destra di Beto, ma quasi insacca nella propria porta, con il pallone che si stampa sul palo, mentre un minuto dopo Audero deve salvare sul sinistro di Udogie. L'ottimo avvio dei friulani viene premiato al 15': Deulofeu, dalla sinistra, mette al centro per Pereyra, che da pochi passi segna l'1-0. Nove minuti dopo, arriva però il pareggio dei padroni di casa, e in modo rocambolesco: Candreva colpisce la traversa, ma la sfera sbatte sul piede di Stryger Larsen ed entra in porta. Prima dell'intervallo, la formazione di Gotti si riporta in vantaggio: Samir colpisce il palo di testa, ma sulla ribattuta Beto è rapido nell'insaccare la rete del 2-1 ospite, convalidata grazie alla Var dopo l'iniziale annullamento per fuorigioco. Al rientro in campo, però, la Sampdoria pareggia subito: dopo appena 45 secondi, Silvestri stende in area Quagliarella che, dal dischetto, non sbaglia, firmando il 2-2. La rimonta della formazione di D'Aversa sembra completarsi al 69' grazie a Candreva, che trova un gol clamoroso centrando l'incrocio dei pali con un potente e preciso destro che non lascia scampo a Silvestri. All'83', però, arriva il definitivo 3-3: lo sigla Forestieri con un tap-in sulla sponda di testa di Nuytinck, con la rete che, come in occasione dell'1-2, viene inizialmente invalidata, poi concessa. Finisce così in pareggio, con l'Udinese che si porta a 8 punti, due in più della Sampdoria.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-UDINESE 3-3

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5,5, Yoshida 5,5, Colley 6, Augello 6; Candreva 7, Thorsby 5,5, Silva 6 (28' st Ekdal 5,5), Damsgaard 6 (27' st Askildsen 6); Caputo 6, Quagliarella 6,5 (45' st Torregrossa sv). A disp.: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murri, Trimboli. All.: D'Aversa 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 5,5; Becao 5,5, Nuytinck 6,5, Samir 6 (34' st Forestieri 7); Stryger Larsen 5 (35' st Soppy sv), Pereyra 7, Walace 5, Makengo 6 (34' st Samardzic 6), Udogie 6 (14' st Molina 6); Deulofeu 6,5 (5' st Arslan 6), Beto 7. A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Jajalo, Pussetto, De Maio. All.: Gotti 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 15' Pereyra (U), 24' aut. Stryger Larsen (S), 43' Beto (U), 3' st rig. Quagliarella (S), 24' st Candreva (S), 38' st Forestieri (U)

Ammoniti: Silvestri (U), Thorsby (S), Pereyra (U), Askildsen (S), Samir (U), Bereszynski (S), Ekdal (S), Becao (U), Forestieri (U)

SAMPDORIA-UDINESE, LE STATISTICHE

La sfida tra Sampdoria e Udinese è quella terminata con il punteggio di 3-3 più volte nella storia della Serie A (cinque).

Era da novembre 2018 con Giampaolo in panchina che la Sampdoria con subiva almeno 3 gol per 3 match di Serie A consecutivi.

Fabio Quagliarella è diventato il settimo giocatore nella storia della Serie A ad andare a segno in almeno 17 stagioni di fila, dopo Altafini (18), Gianni Rivera (20), Roberto Mancini (18), Roberto Baggio (18), Alberto Gilardino (17) e Francesco Totti (23).

Fabio Quagliarella (178 gol) ha agganciato Giampiero Boniperti al 13° posto della classifica marcatori all-time di Serie A.

Fabio Quagliarella ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime sei gare giocate contro l’Udinese nel massimo campionato.

Fabio Quagliarella ha trasformato gli ultimi due rigori calciati in Serie A, dopo che aveva sbagliato due dei precedenti tre.

Dalla stagione 2008/09 (la prima in cui ha calciato un rigore in Serie A), solo Ciro Immobile (39) ha realizzato piú rigori nel massimo campionato di Quagliarella (32).

Era da luglio 2020 contro il Parma che Quagliarella non forniva gol e assist nello stesso match di Serie A.

Antonio Candreva ha segnato 3 gol nelle prime sette giornate di questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza in carriera (3 gol nelle prime 7 nella stagione 2013/14).

Era da luglio 2020 che Candreva non segnava un gol da fuori area in Serie A (questo é il suo primo in maglia Samp da fuori).

Roberto Pereyra ha trovato il suo primo gol su azione in Serie A da aprile (contro l'Atalanta): gli ultimi due nella competizione erano arrivati su rigore.

Roberto Pereyra ha segnato 7 gol da inizio 2021 in Serie A, miglior marcatore dell'Udinese in questo anno solare nel massimo campionato.

Quattro dei cinque assist in Serie A di Deulofeu sono arrivati in trasferta (questo é il suo secondo con la maglia dell'Udinese).

Prima di quello odierno, l'ultimo autogol messo a referto dall'Udinese in Serie A era stato quello di Sandro contro la Lazio ad aprile 2019.

La Sampdoria ha subito gol in tutte e quattro le gare casalinghe di questa Serie A, dopo che aveva chiuso lo scorso campionato con due clean sheet interni nelle ultime tre.

Beto é il terzo portoghese a trovare il gol in Serie A con la maglia dell'Udinese dopo Bruno Fernandes e José Luis Vidigal.

La Sampdoria é la squadra che ha incassato piu reti (9) nei primi tempi di questo campionato.

Tutti i tre gol segnati in Serie A da Fernando Forestieri sono stati realizzati nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

VERONA-SPEZIA 4-0

Convincente vittoria del Verona, che travolge 4-0 lo Spezia e centra il quarto risultato utile n. Al Bentegodi, la partita inizia subito nel migliore dei modi per l'Hellas: dopo neanche 4 minuti, infatti, i gialloblù passano in vantaggio grazie al colpo di testa su schema da calcio d'angolo di Simeone. Al 15', è già 2-0: Caprari serve in area sulla destra Faraoni, che con un destro al volo preciso e angolato fulmina Zoet. Un minuto dopo, Manaj ha la clamorosa occasione per ridurre le distanze, ma prima di testa colpisce la traversa, poi sulla ribattuta sbaglia da pochi passi, divorandosi il possibile 1-2. L'ex Inter è pericoloso anche al 30' con un potente sinistro in area disinnescato da Montipò. I padroni di casa ipotecano la sfida al 42' grazie allo strepitoso destro all'incrocio dei pali di Caprari, che riceve da Simeone e da posizione centrale batte per la terza volta la difesa ligure. Prima dell'intervallo, inoltre, Montipò conserva il triplo vantaggio respingendo la punizione di Verde. Nella ripresa c'è spazio anche per il poker: lo firma al 71' Bessa, che si invola in contropiede e con un destro dal limite dell'area batte un imperfetto Zoet. Finisce malissimo per lo Spezia, in dieci per l'espulsione di Bastoni: Motta resta a 4 punti e scivola al penultimo posto, agganciato dalla Salernitana, prossima avversaria al Picco in un match salvezza da brividi. Il Verona, invece, si porta a quota 8.

IL TABELLINO

VERONA-SPEZIA 4-0

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 6,5, Gunter 6 (1' st Ceccherini 6), Casale 6 (24' st Magnani 6); Faraoni 7 (1' st Cetin 6), Bessa 7 (28' st Kalinic 6), Ilic 6,5, Lazovic 6; Barak 6,5, Caprari 7,5 (15' st Tameze 6); Simeone 7. A disp.: Pandur, Berardi, Veloso, Lasagna, Ruegg, Sutalo, Hongla. All.: Tudor

Spezia (4-3-3): Zoet 5,5; Amian 5 (1' st Sher 5,5), Hristov 5, Nikolaou 5,5, Bastoni 4,5; Verde 6, Ferrer 5,5, Gyasi 5,5; Manaj 5, Antiste 5 (15' st N'Zola 6), Podgoreanu 5,5 (14' st Strelec 6). A disp.: Zovko, Provedel, Kiwior, Bertola. All.: Motta

Arbitro: Camplone

Marcatori: 4' Simeone, 15' Faraoni, 42' Caprari, 26' st Bessa

Ammoniti: Caprari (V), Ferrer (S)

Espulso: 36' st Bastoni (S)

VERONA-SPEZIA, LE STATISTICHE

Il Verona ha vinto un incontro di Serie A con quattro reti di margine per la terza volta nella sua storia: le precedenti contro il Bologna nel 1969 (5-1) e contro il Catania nel 2014 (4-0).

Il Verona ha segnato almeno quattro reti in un match di Serie A per la prima volta da gennaio 2018 contro la Fiorentina.

Il Verona ha segnato tre reti nel corso di un primo tempo di Serie A per la prima volta da aprile 2014 contro il Catania.

Giovanni Simeone è il quinto giocatore argentino ad aver trovato un gol casalingo con la maglia del Verona in Serie A dopo Claudio Caniggia, Victor Sotomayor, Juanito Gómez e Javier Saviola.

Entrambe le reti di Giovanni Simeone in questo campionato sono arrivate di testa: solo Edin Dzeko e Mattia Destro (entrambi tre) hanno fatto meglio nel torneo in corso.

Dal suo arrivo al Verona nel 2019/20, Marco Davide Faraoni ha realizzato 11 reti in Serie A: tra i difensori, solo Robin Gosens (21) e Théo Hernández (14) hanno fatto meglio escludendo i calci di rigore.

Ivan Ilic ha servito il suo terzo assist in questa Serie A: solo Nicolò Barella (cinque) ne ha forniti di più finora in questo campionato.

Solo Yeremi Pino del Villarreal e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen sono più giovani di Ivan Ilic tra i giocatori dei cinque grandi campionati europei in corso con almeno tre assist all'attivo.

Daniel Bessa ha trovato il suo primo gol in Serie A da ottobre 2018 contro la Juventus, mentre la sua unica precedente marcatura con la maglia del Verona nella competizione risaliva a dicembre 2017 contro il Milan.

Suf Podgoreanu ha effettuato il suo esordio da titolare in Serie A, si tratta del quarto giocatore israeliano a disputare un match del massimo campionato italiano dal primo minuto nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Tal Banin, Eran Zahavi e Dor Peretz.

M'Bala Nzola ha disputato la sua 50ª partita in tutte le competizioni con la maglia dello Spezia. Mentre Salvador Ferrer ha disputato la sua 50ª gara da titolare con la squadra ligure in tutte le competizioni.

Verona-Spezia, le foto del match Getty Images

