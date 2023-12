Serie A: Ngonge e Djuric rilanciano il Verona, Cagliari battuto 2-0

VERONA-CAGLIARI 2-0

Gli scaligeri tornano al successo dopo quattro mesi grazie alle reti dell’ex Groningen al 53’ e del bosniaco al 90’, superando anche in classifica i sardi

Il Verona ritrova il successo in Serie A dopo quattro mesi, vincendo per 2-0 contro il Cagliari l'incontro valevole per la diciassettesima giornata. La sblocca la rete di Ngonge al 53', arrivata subito dopo l'espulsione rimediata da Makoumbou per somma di ammonizioni, poi la chiude Djuric al 90' su assist di Mboula, Gli uomini di Baroni salgono così a quota quattordici punti in classifica, uno in più proprio dei sardi, sorpassati in classifica.

LA PARTITA

Inizio particolarmente equilibrato tra le due compagini, con il solo Prati che prova ad impensierire Montipò con una conclusione dalla distanza. Poco prima della mezz’ora si accende il match: prima Dossena colpisce di poco fuori sugli sviluppi di un corner, mentre subito dopo è una bella giocata di Suslov a costringere Scuffet ad un ottimo intervento con il suo mancino forte ed angolato dal limite dell’area. Al 38' Viola trova con un calcio di punizione il colpo di testa vincente di Goldaniga, ma il difensore è in fuorigioco. La vera svolta del match arriva però al 51' con l’espulsione di Makoumbo per somma di ammonizioni, dato che dopo pochi secondi il Verona sfrutta il momento di disorganizzazione dei sardi e passa in vantaggio grazie al bel mancino a giro sul secondo palo del solito Ngonge. Duda ci prova al 60’ il raddoppio con una punizione dal limite che finisce però larga, poi il Cagliari reagisce nonostante l’inferiorità numerica ma non riesce a produrre occasioni rilevanti per riportare l’equilibrio desiderato alla sfida. Gli scaligeri cercano più volte a costruirsi l’azione giusta per chiudere i conti, ma Scuffet si supera ancora all’ 86’ sul colpo di testa di Djuric e poco dopo sul destro ravvicinato di Mboula. Sono proprio loro due i protagonisti del 2-0, firmato al 90’ dal destro a centro area del bomber ex Salernitana, servito da una bella giocata dello spagnolo. Arrivano tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Verona quindi, che torna alla vittoria in campionato dopo quattro mesi (l’ultima contro la Roma ad agosto) e superano anche in classifica il Cagliari, portandosi a quattordici punti contro i tredici degli ospiti, terzultimi.

LE PAGELLE

Scuffet 7: si supera nel primo tempo su Suslov e nel finale di partita di Mboula e Djuric, mantenendo incerto il risultato fino al novantesimo minuto;

Makoumbou 4.5: mette in discesa la partita degli avversari con un doppio cartellino giallo ingenuo che lascia i suoi in dieci uomini;

Ngonge 7: nel momento più importante piazza subito il colpo decisivo con un bel mancino a giro che riporta gli scaligeri alla vittoria in campionato;

Suslov 7: svaria e sprinta con grande continuità, creando molteplici grattacapi alla difesa sarda e sfiorando anche la rete con un bel mancino dal limite nel primo tempo;

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-CAGLIARI 2-0

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Dawidowicz 6.5, Hien 6.5, Terracciano 5.5 (dal 1’ st Doig 6.5); Hongla 6, Duda 6.5; Ngonge 7 (dal 32’ st Mboula 6.5), Saponara 6 (dal 23’ st Lazovic 6), Suslov 7; Henry 5.5 (dal 1’ st Djuric 6.5). A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Cabal, Magnani, Coppola, Charlys, Cruz, Bonazzoli, Kallon. All. Baroni

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet 7; Goldaniga 5.5 (dal 40’ st Lapadula sv), Dossena 5.5, Hatzidiakos 5.5 (dal 32’ st Azzi 6); Nandez 5.5, Prati 6, Makoumbou 4.5, Augello 5.5 (dal 14’ st Luvumbo 5.5); Viola 6 (dal 14’ st Sulemana 5.5); Oristanio 6 (dal 32’ st Zappa 5.5), Pavoletti 5.5. A disposizione Radunovic, Aresti, Wieteska, Di Pardo, Obert, Pereiro, Mancosu, Deiola, Jankto, Petagna. All. Ranieri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 53’ Ngonge (V), 90’ Djuric (V)

Ammoniti: Duda (V), Viola (C) , Suslov (V), Ngonge (V), Sulemana (C)

Espulsi: Makoumbou (C)

LE STATISTICHE

Il Verona torna a vincere in Serie A dopo 14 gare senza successi (5N, 9P), l’ultimo successo nella competizione risaliva al 26 agosto contro la Roma (2-1).

Il Verona è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime otto gare di Serie A contro il Cagliari (5V, 3N), non ha mai registrato una serie più lunga di partite consecutive senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.

Il Cagliari ha conquistato due punti fuori casa in questo campionato, la peggior partenza per i sardi dopo le prime nove gare esterne in una stagione di Serie A dal 2005/06, quando ne ottennero appena uno.

Cyril Ngonge ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi nove gol del Verona in Serie A (tre gol e due assist), tante partecipazioni quante nelle precedenti 18 gare in maglia scaligera nella massima serie.

Jackson Tchatchoua ha fornito il suo secondo assist in campionato dopo quello dell’8 ottobre scorso contro il Frosinone al suo esordio in Serie A.

Milan Djuric ha segnato il suo quarto gol in questo campionato, a una sola rete dal suo record in Serie A in una singola stagione - cinque con la Salernitana nel 2021/2022- .

Il Verona non vinceva una gara interna in Serie A senza subire gol dal 13 febbraio scorso: 1-0 vs Salernitana con gol di Ngonge.

Il Cagliari ha vinto appena una delle ultime 11 sfide nel massimo campionato contro il Verona (3N, 7P), 2-1 il 5 novembre 2017, con le reti di Luca Ceppitelli e Paolo Faragò (Bruno Zuculini per i gialloblù).

Antoine Makoumbou è il giocatore di questa Serie A che ha ricevuto più espulsioni: 2 (la prima il 2 dicembre contro all’Olimpico contro la Lazio).

Jordi Mboula ha fornito il suo primo assist in Serie A alla settima presenza nella competizione.