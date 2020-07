Serie A, nel 2020/21 font unico per numeri e nomi delle maglie

Mentre le squadre si impegnano a differenziare anno dopo anno le proprie divise sociali, la Serie A sembra prendere una direzione diversa almeno per quanto riguarda il font/carattere di numeri e nomi. Dal 2020/21 infatti tutte le maglie delle squadre del massimo campionato italiano avranno lo stesso font, una scelta che segue quella di altre leghe - per esempio la Premier League - per dare coerenza nello stile delle divise e una migliore leggibilità sia dallo stadio che in tv.