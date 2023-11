Serie A, Monza-Torino 1-1: Colpani riacciuffa i granata

MONZA-TORINO 1-1

I brianzoli tremano dopo la rete di Ilic, ma vengono salvati dalla loro stella: il fantasista di Palladino, fresco di convocazione in Nazionale, è ancora decisivo

L'equilibrio visto in campo viene rispecchiato anche dal risultato finale: Monza e Torino non si fanno male e pareggiano 1-1 all'U-Power Stadium, regalandosi un punto a testa. Dopo un primo tempo ricco d'occasioni, che vede Juric perdere Linetty, succede tutto nella ripresa: Ilic apre le danze al 54' e il Flaco Colpani pareggia (64') dopo i cambi di Palladino. Poi ci pensa Di Gregorio, con una gran parata sul serbo, a proteggere il risultato.

LA PARTITA

Monza e Torino non si fanno male: la sfida dell'U-Power Stadium finisce in parità, con un 1-1 che soddisfa entrambe le squadre. È la partita degli assenti: Palladino deve fare a meno di Pablo Mari e Vignato, out all'ultimo secondo, Juric non ha Ricci e recupera Rodriguez. Partono subito forte i granata, pericolosi con Bellanova e Duvan Zapata: Di Gregorio è attento e devia coi pugni. Rispondono i brianzoli con Colpani, che calcia a lato di poco alla sinistra di Milinkovic-Savic, poi riecco il Torino: Vlasic e Sanabria sfiorano la rete. Il gol arriverebbe al 25', proprio per il Toro, ma il siluro di Rodriguez arriva dopo un contatto tra Zapata e Caldirola, punito con un fallo che viene fortemente criticato dai granata. Il finale di tempo è tutto del Monza, con Vanja Milinkovic-Savic decisivo sul colpo di testa a botta sicuro di Gagliardini. Il pareggio dunque resiste fino al riposo, ma al 54' ecco la rete che sblocca la gara. L'assist-man d'eccezione è Duvan Zapata, che pesca Ilic sul dischetto e consente al serbo di beffare Di Gregorio con un colpo da biliardo. Palladino reagisce inseendo Dany Mota e il suo Monza reagisce subito col Flaco Colpani: il fantasista pressa Gineitis, lo spinge all'errore e poi realizza l'1-1 col sinistro. Non c'è miglior modo per festeggiare la convocazione in Nazionale, prima di uscire e lasciar spazio a Valentin Carboni. Servono poi le parate dell'ottimo Di Gregorio per proteggere il risultato, con l'ex Inter a salvare su Ilic e Duvan Zapata. L'ultima chance è per Valentin Carboni, ma non muove il risultato: 1-1 tra Monza e Torino, coi brianzoli che agganciano Roma e Fiorentina a quota 17. Il Toro invece raggiunge la Lazio a 16 punti.

LE PAGELLE

Colpani 6.5 - Il migliore dei suoi. Lotta come un leone nel primo tempo, sfiorando due volte la rete. Poi raggiunge i rivali nella ripresa col pressing e un grande sinistro: l'1-1 è suo, festeggia nel migliore dei modi la Nazionale.

Ciurria 5.5 - Soffre tremendamente la vivacità di Lazaro e non riesce mai a trovare spazio sulla destra. Prestazione opaca ed incolore.

Ilic 7 - Si traveste da incursore, visto che Vlasic non è assolutamente in serata. Firma la rete del vantaggio, sfiora la doppietta e mostra ampi sprazzi del giocatore ammirato a Verona.

Zapata 6.5 - Duvan in versione assist-man. Caldirola lo limita in area, allora lui esce e fa inserire i compagni: doppio assist per Ilic, uno vale il gol e l'altro la maggior chance per la vittoria. Una prestazione ottima.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio 6.5; D'Ambrosio 6 (45' st Pedro Pereira sv), Caldirola 6, A. Carboni 5.5; Ciurria 5.5 (13' st Birindelli 6), Bondo 6 (13' st Mota 6), Gagliardini 6, Kyriakopoulos 5.5; Colpani 6.5 (30' st V. Carboni 6), Pessina 6; Colombo 5.5. All. Palladino. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Bettella, Maric, Cittadini, Ferraris.

TORINO (3-5-2) - Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (41' st Vojvoda sv), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6 (27' st Zima 5.5); Bellanova 6, Linetty 6 (33' Gineitis 5.5), Ilic 7, Vlasic 5.5, Lazaro 6; Sanabria 5.5 (41' st Radonjic sv), Zapata 6.5. All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Soppy, N'Guessan.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 9' st Ilic (T), 19' st Colpani (M).

Ammoniti: Gineitis (T), Kyriakopoulos (M), V. Carboni (M), Radonjic (T).

LE STATISTICHE

Andrea Colpani è il miglior marcatore italiano di questa Serie A (sei gol); inoltre, tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei 2023-24 solo Jude Bellingham (10) ha realizzato più reti del giocatore del Monza.

Il Monza è una delle due squadre, assieme alla Juventus, a non avere ancora perso alcuna partita casalinga in questo campionato – i brianzoli sono rimasti imbattuti per sei sfide consecutive all’U-Power Stadium per la prima volta in Serie A.

Andrea Colpani (10) è il primo giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A con il Monza.

Quattro dei sei gol segnati in Serie A da Ivan Ilic sono arrivati in trasferta, compresi gli ultimi tre consecutivi.

Il Torino ha pareggiato una partita in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (1-1 vs Sassuolo), interrompendo una serie di nove sfide esterne consecutive senza alcun segno “X” nel torneo.

Il Monza ha subito gol in quattro partite di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (serie di sette nella circostanza).

Andrea Colpani (10) è l’unico giocatore italiano nato dal 1999 in avanti a raggiungere la doppia cifra di reti in Serie A nelle ultime due stagioni.

Dalla stagione 2020/21, Ivan Ilic (6/6) è uno dei cinque centrocampisti con più di cinque reti realizzate in Serie A ad aver segnato il 100% dei suoi gol con il piede sinistro, assieme a Ruslan Malinovskyi (15/15), Fabián Ruiz (11/11), Aleksey Miranchuk (10/10) e Jakub Jankto (6/6).

Il Monza ha disputato contro il Torino la sua partita numero 50 in Serie A .

Nemanja Radonjic ha disputato contro il Monza la sua gara numero 100 nei cinque maggiori campionati europei.