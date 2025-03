Serie A, Monza-Torino 0-2: Elmas e Casadei spingono i brianzoli sempre più giù

LE STATISTICHE

Eljif Elmas ha segnato due gol in tre presenze con la maglia del Torino in Serie A diventando solo il secondo giocatore straniero dopo Antonio Sanabria (due reti nelle prime due gare) a riuscirci con i granata nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Cesare Casadei è il primo giocatore italiano nato dal 2003 in avanti a trovare la via della rete con la maglia del Torino in Serie A.

Il Torino ha vinto due match di fila in Serie A per la prima volta da agosto scorso (contro Atalanta e Venezia in quel caso).

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in Serie A per la prima volta da dicembre scorso (1-0 contro l’Empoli in quel caso).

Dall’inizio dello scorso torneo (dal 2023/24), il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 26 occasioni, solo Juventus (30) e Inter (33) contano più clean sheet dei granata nel periodo in Serie A (26 anche l’Atalanta).

Il Torino ha segnato almeno due reti per tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre scorsi (quattro, vs Hellas Verona, Lazio, Inter e Cagliari in quel caso).

Il Torino è diventata la quarta squadra, dopo Lazio, Lecce e Roma capace di evitare la sconfitta contro il Monza in tutte le prime sei sfide in Serie A (tre vittorie e tre pareggi).

Il Monza non è riuscito a segnare in tre match interni di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Cesare Casadei è stato il giocatore che ha tentato più tiri (sei, almeno quattro di più qualsiasi altro) e che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria (otto, almeno tre più di qualsiasi altro) in questo match.

Valentino Lazaro ha fornito il suo sesto assist in questo campionato eguagliando il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione nei maggiori cinque tornei europei 2024/25 (sei anche nel 2018/19 con la maglia dell’Herta Berlino).

Valentino Lazaro conta sei passaggi vincenti in questo torneo e da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo Raoul Bellanova (sette nel 2023/24) ha fornito più assist con la maglia del Torino in una singola stagione di Serie A (sei anche Cristian Ansaldi nel 2020/21).

Keita Baldé è tornato a disputare un match da titolare in Serie A per la prima volta dal 30 aprile 2022 (con la maglia del Cagliari contro l’Hellas Verona in quel caso).

100ª presenza per Sebastian Walukiewicz, di cui 20 con la maglia del Torino.