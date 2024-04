Serie A, Monza-Napoli 2-4: Calzona ritrova il successo dopo tre giornate

MONZA-NAPOLI 2-4

Djuric porta in vantaggio i Brianzoli, poi la partita esplode nella ripresa: gli azzurri la ribaltano con i gol di Osimhen, Politano e Zielinski, fissano il risultato le reti di Colpani e Raspadori

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli batte 4-2 il Monza nel match valido per la 31esima giornata di Serie A e torna al successo dopo tre partite, tenendo accesa la fiammella della speranza per un posto in Europa. I partenopei vengono puniti dopo 9' dall'incornata di Djuric e chiudono sotto di un gol un primo tempo privo di guizzi. Nella ripresa però si scatenano e nel giro di 6' prima la ribaltano poi allungano con i gol di Osimhen (55'), Politano (57') e Zielinski (61'). Colpani accorcia le distanze al 62', Raspadori chiude definitivamente i conti al 68'. La Roma non scappa via, il quinto posto, comunque complicato, resta a 7 lunghezze di distanza.

LA PARTITA

Il Napoli parte con lo spirito giusto, a caccia di riscatto dopo il pesante ko con l'Atalanta, ma al primo affondo del Monza la squadra di Calzona capitola: gran cross di Zerbin dalla sinistra, Djuric sovrasta Juan Jesus e di testa trova il suo primo gol con la maglia dei brianzoli. Gli ospiti tentano la reazione immediata e al 17' vanno vicinissimi al pareggio sugli sviluppi di un corner, ma la girata di Di Lorenzo da due passi finisce alle stelle. Il Napoli preme, ma fatica a creare situazioni pericolose. Al 35' protesta per un contatto Zerbin-Di Lorenzo in area, ma l'occasione più grande ce l'ha al 40': un controllo sbagliato di De Gregorio spalanca la strada a Kvaratskhelia, ma il portiere brianzolo è bravo a rialzarsi e chiudere lo specchio al georgiano negandogli un gol che sembrava fatto. È l'ultima emozione di un primo tempo piuttosto rognoso per i partenopei.

A inizio ripresa i campioni d'Italia in carica provano a premere sull'acceleratore e trovano immediatamente il pari con Ngonge, ma l'esultanza del belga dura pochi istanti, finché Doveri annulla per fuorigioco. Passano una manciata di minuti, entra Politano, e il pareggio arriva davvero: l'azzurro serve Anguissa, che crossa per Osimhen, il nigeriano vola in cielo sorvolando un inerme Izzo e di testa trova il gran gol dell'1-1. Per i padroni di casa non c'è neanche il tempo di riordinare le idee che arriva il ribaltone: la firma è di Politano, con un sinistro al volo da cineteca che toglie la ragnatela dall'incrocio alla sinistra di Di Gregorio. Il Monza è completamente in bambola e al 61' sprofonda: l'1-3 porta la firma di Zielinski, con un altro strepitoso sinistro a giro dal limite che si infila nel sette. La sbornia di reti non fa bene al Napoli, che subito dopo aver calato il tris incassa la rete del 2-3: un altro gioiello, questa volta di Colpani. Il quarto gol in 7' all'U-Power Stadium. Il folle avvio di secondo tempo si conclude al 68', quando Raspadori, entrato da pochi secondi, sigla il 2-4 raccogliendo una respinta così-così di Di Gregorio su un'incursione di Di Lorenzo. Da lì in poi il match si spegne progressivamente, fino al triplice fischio che mette la parola fine a una delle partite più pazze della stagione.

LE PAGELLE

Zerbin 6,5 - Il Napoli ci prova molto dal suo lato, lui soffre ma tiene botta sul piano difensivo, sempre pronto a ripartire quando ha spazio. Semplicemente perfetto l'assist per l'incornata di Djuric. La partita che sognava, contro la squadra proprietaria del suo cartellino.

Izzo 5,5 - Tiene botta alla grande su Osimhen nel primo tempo, poi naufraga come tutta la difesa del Monza in un avvio di ripresa davvero da incubo. Troppo passiva la marcatura sul nigeriano in occasione del gol che avvia la rimonta partenopea.

Colpani 6,5 - Da una sua grande apertura nasce l'azione che porta all'1-0 di Djuric. Qualche sbavatura di troppo in mezzo al campo, ma anche lo splendido gol del 3-2 che per un attimo illude i suoi di poter tornare subito in partita.

Politano 7,5 - La partita cambia improvvisamente col suo ingresso in campo. Dà il La all'azione che porta al gol del pareggio di Osimhen, poi la ribalta con un capolavoro che si candida immediatamente a miglior gol della stagione

Kvaratskhelia 5,5 - Nel primo tempo è quello che ci prova con più continuità, ma i suoi tentativi sono quasi sempre poco efficaci. La squadra cresce nella ripresa, ma lui non è tra i protagonisti della rimonta.

Osimhen 6,5 - Primo tempo di grandissima sofferenza, chiuso nella morsa di Izzo e Mari, mai pericoloso. Ha il merito di avviare la rimonta azzurra con un gol straordinario per coraggio e atletismo, che gli permette di interrompere un digiuno che durava da oltre un mese.

IL TABELLINO

Monza-Napoli 2-4

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5,5; Izzo 5,5, Mari 5,5, Caldirola 5,5; Birindelli 6 (31' st Kyriakopoulos 6), Akpa Akpro 6 (9' st Bondo 5,5), Gagliardini 5,5 (31' st V. Carboni 5,5), Zerbin 6,5 (9' st Ciurria 5,5); Colpani 6,5, Mota 6 (27' Maldini 5,5); Djuric 6.

Allenatore: Palladino 5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 5,5, Olivera 6,5 (35' st Rui 6); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 6,5 (23' st Cajuste 6); Ngonge 5,5 (10' st Politano 7,5), Osimhen 6,5, Kvaratskhelia 5,5 (23' st Raspadori 7).

Allenatore: Calzona 6,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 9' Djuric (M), 10' st Osimhen (N), 12' st Politano (N), 16' st Zielinski (N), 17' st Colpani (M), 24' st Raspadori (N)

Ammoniti: Ngonge (N), Akpa Akpro (M), Caldirola (M)

Espulsi: