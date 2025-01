Serie A: Monza indigesta per l'ex Palladino, la Fiorentina va ko

LE STATISTICHE

Seconda vittoria per il Monza in questa Serie A dopo quella ottenuta contro l’Hellas Verona lo scorso ottobre (3-0).

Da inizio gennaio 2024, solo Sebastiano Esposito (luglio 2002, sette gol con l'Empoli) è più giovane di Daniel Maldini (ottobre 2001, sei gol con il Monza) e Lucas Beltrán (marzo 2001, sei gol con la Fiorentina) tra i giocatori che hanno realizzato più di cinque reti con la maglia di una singola squadra in Serie A.

Tra gli attaccanti che hanno realizzato almeno cinque gol nelle ultime tre stagioni di Serie A, nessuno in percentuale ne ha realizzati di più a gennaio rispetto a Patrick Ciurria: 57%, alla pari di Gianluca Caprari (quattro su sette entrambi).

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 28 gare nella massima serie (15V, 9N).

La Fiorentina è diventata la prima squadra contro cui Daniel Maldini ha siglato più di una rete in Serie A: due marcature per il classe 2001 contro la Viola, entrambe nel campionato in corso (una all'andata e una al ritorno).

La Fiorentina ha subito 10 gol nelle ultime cinque partite di Serie A, esattamente due in media a partita, dopo che nel doppio dei match precedenti non aveva mai incassato più di una rete (quattro gol in 10 partite nel parziale - 0.4 a gara).

La Fiorentina, insieme all’Inter, è una delle due squadre che ha segnato più gol su rigore in questa Serie A (cinque).

Il Monza ha vinto una partita in casa in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (1-0 vs il Cagliari).

La Fiorentina non ha trovato il successo per cinque gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2024 (cinque anche in quel caso).

Tra i giocatori attualmente in rosa al Monza, solo Dany Mota (25) vanta più gol in campionato di Patrick Ciurria dal suo arrivo al Monza nel 2021/22: 12 reti per il classe 1995 (cinque in Serie B e sette in Serie A).

Patrick Ciurria è tornato a segnare in Serie A 605 giorni dopo l’ultima volta (il 19 maggio 2023 contro il Sassuolo in trasferta), mentre in casa non trovava la rete dal 4 marzo 2023 (vs l’Empoli).

100ª presenza per Riccardo Sottil con la Fiorentina in Serie A.

50ª presenza per Stefano Turati in Serie A.