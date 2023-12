Serie A, Monza-Genoa 1-0: Mota sblocca se stesso e i biancorossi di Palladino

MONZA-GENOA 1-0

Guizzo da tre punti per l'attaccante che riporta il successo ai biancorossi dopo tre giornate

Monza-Genoa: le foto della partita



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Monza è tornato al successo in Serie A dopo tre giornate a vuoto battendo 1-0 in casa il Genoa nella quindicesima giornata. Match equilibrato e bloccato in mezzo al campo tra le squadre di Palladino e Gilardino, ma sbloccato nel finale dal primo spunto stagionale di Dany Mota. L'attaccante - che non segnava da 14 giornate - ha aperto e chiuso l'azione vincente all'83' capitalizzando con un destro preciso e angolato la ripartenza rifinita da Pedro Pereira.

LA PARTITA

Il Monza c'è e il colpo questa volta l'ha battuto Dany Mota dopo 14 partite di attesa. Pur senza giocare la più limpida delle partite contro un Genoa ordinato e sempre pronto a ripartire, la squadra di Palladino ha saputo trovare il modo di prendersi l'1-0 e interrompere la striscia negativa di risultati prima ancora che potesse diventare preoccupante. Una vittoria sporca e arrivata al termine di una battaglia più muscolare che tecnica in mezzo al campo, con l'unica sbavatura difensiva del Genoa di Gilardino punito nella ripartenza lasciata a Mota, Pedro Pereira e Colpani a sette minuti dal novantesimo. Di Retegui, pallone alto da pochi passi, l'occasione più ghiotta del match.

L'infortunio di Caldirola nel riscaldamento ha scombussolato i piani di Palladino che, inserendo Pereira tra i titolari, è sceso in campo inizialmente con una insolita difesa a quattro con Valentin Carboni lanciato dal primo minuto per la prima volta e da trequartista. Una scelta che ha tolto certezze ai brianzoli ma anche riferimenti difensivi al Genoa, ma senza portare grossi scombussolamenti né occasioni da gol.

La partita è cambiata nel finale quando la lucidità e la freschezza fisica è venuta meno da parte di entrambe le squadre e la differenza l'ha fatta la grinta del singolo con la giocata giusta al momento giusto. All'83' Mota ha vinto un contrasto a centrocampo aprendo poi sulla destra per il binario Colpani-Pedro Pereira per poi chiudere con un rasoterra preciso il pallone da tre punti. Ventuno in totale per il Monza che ha agganciato la Lazio e superato Frosinone e Torino.

--

LE PAGELLE

Mota 7 - Si sblocca in campionato con rabbia agonistica e tecnica, cambiando faccia alla partita. Apre e chiude l'azione dell'1-0 con la collaborazione di Colpani e Pedro Pereira, sigillando la ripartenza con un colpo da biliardo imparabile.

V. Carboni 5,5 - Per la sua prima da titolare Palladino ridisegna un po' l'assetto tattico offensivo del Monza piazzandolo trequartista alle spalle di Colombo. Dopo un paio di spunti interessanti a inizio partita, gli avversari gli prendono le misure e non riesce più a ritagliarsi lo spazio per giocate importanti.

Colpani 6,5 - Giornata difficile anche per il talento biancorosso, sia da esiliato sulla fascia destra che più accentrato come nel secondo tempo. Ha una occasione da calcio piazzato nel finale di primo tempo e poco più. Nella ripresa soffre la fisicità dei difensori del Genoa, ma entra nell'azione che sblocca il match.

Pessina 6,5 - In una partita sporca e tatticamente difficile lui diventa protagonista dando il proprio contributo in entrambe le fasi di gioco. Fondamentale un salvataggio su Badelj poco prima di impegnare Martinez dalla parte opposta del campo.

Gudmundsson 5,5 - Torna a disposizione e subito titolare per Gilardino che sulle qualità dell'islandese ha studiato le ripartenze. Trova pochi spazi e gli manca il guizzo dei giorni migliori per determinare.

Messias 6,5 - Il numero 10 dà qualità alla manovra offensiva del Genoa e partendo da destra prova più volte a sbloccare il match. Ottimo il tiro-assist non sfruttato Retegui, al limite del geniale.

Retegui 5,5 - A metà ripresa ha una occasione clamorosa per sbloccare il match, ma la sua deviazione dall'area piccola finisce clamorosamente alta. Episodio che avrebbe svoltato la giornata del Grifone e dato tutto un altro senso al ritorno dell'argentino che per voglia e grinta è già al top.

--

IL TABELLINO

MONZA-GENOA 1-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D'Ambrosio 6,5, A. Carboni 6, Pereira 6,5; Ciurria 6 (27' st Machin 6), Gagliardini 5,5 (27' st Akpa Akpro 6), Pessina 6,5, Kyriakopoulos 5,5; Colpani 6,5 (41' st Donati sv), V. Carboni 5,5 (11' st Mota 7); Colombo 5 (11' st Maric 5). A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Birindelli, Cittadini, F. Carboni, Bondo, Ferraris. All.: Palladino 5,5.

Genoa (3-4-2-1): Martinez 6; De Winter 5,5, Dragusin 6, Vasquez 5,5; Sabelli 6 (43' st Ekuban sv), Badelj 6, Frendrup 6,5, Haps 6 (33' st Fini sv); Messias 6,5 (33' st Hefti sv), Gudmundsson 5,5; Retegui 5,5. A disp.: Leali, Sommariva, Aaron Martin, Bani, Vogliacco, Matturro, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas. All.: Gilardino 6.

Arbitro: Collu

Marcatori: 38' st Mota

Ammoniti: Kyriakopoulos (M); Vasquez (G)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

La rete di Dany Mota, all’83° minuto di gioco, è la più tardiva segnata dal Monza in Serie A sul punteggio di 0-0.

Il Genoa ha subito cinque delle ultime sei reti in Serie A da giocatori subentrati; in generale i rossoblù hanno incassato 10 gol da calciatori entrati dalla panchina, più rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo in corso.

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle otto gare casalinghe giocate in questa Serie A (3V, 4N).

Dany Mota ha segnato il suo sesto gol in Serie A, tuttavia appena il secondo arrivato in un secondo tempo (il precedente il 13 agosto 2022, contro il Torino).

Tutti gli ultimi tre assist di Pedro Pereira in Serie A sono stati serviti nel corso degli ultimi 10 minuti di gioco.

Il Genoa ha effettuato più di 15 tiri senza segnare in un match di Serie A (16) per la prima volta dal 21 maggio 2022, contro il Bologna (18).

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Genoa nel corso dei secondi tempi di gioco in questa Serie A (cinque).

Con 18 anni e 280 giorni, Valentin Carboni è diventato il più giovane giocatore del Monza a scendere in campo da titolare in Serie A.

Valentín Carboni è diventato il secondo giocatore più giovane (05/03/2005) con almeno una presenza dal primo minuto nel campionato in corso (dietro solo a Arijon Ibrahimovic, 11/12/2005).

Patrick Ciurria ha giocato la sua 50ª gara in Serie A.

Il Genoa ha schierato titolari di 10 nazionalità differenti in questo incontro (due italiani).