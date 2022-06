Serie A: Milan-Udinese apre la stagione il 13 agosto, Juve in posticipo a Ferragosto

Sono state rese note le date e gli orari delle prime cinque giornate della Serie A 2022/23, che scatterà ufficialmente il 13 agosto. A inaugurare la stagione saranno i campioni in carica del Milan, che scenderanno in campo alle 18.30 contro l'Udinese, in contemporanea con Sampdoria-Atalanta. Alle 20.45 toccherà all'Inter, di scena a Lecce, mentre la Juventus sarà impegnata col Sassuolo nel posticipo di Ferragosto. Tra i big match già programmati c'è Juve-Roma della terza giornata, 27 agosto ore 18.30, e soprattutto l'attesissimo derby di Milano della quinta, previsto per sabato 3 settembre alle 18.