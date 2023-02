Serie A, Milan-Torino 1-0: Pioli ritrova il successo

MILAN-TORINO 1-0

A decidere un match combattuto ed equilibrato è l'incornata vincente di Giroud: i rossoneri tornano a vincere dopo oltre un mese

Il Milan batte 1-0 il Torino nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A, ritrova il successo dopo cinque partite e sale momentaneamente al terzo posto in classifica, scavalcando Lazio e Roma. Dopo un primo tempo di grande sofferenza a decidere il match di San Siro è una zuccata di Giroud (62'), che sfrutta al meglio un cross perfetto di Theo Hernandez. I granata tentano il tutto per tutto nel finale, ma non riescono a riagguantarla e incappano nella seconda sconfitta del loro 2023.

LA PARTITA

È forse presto per parlare di una squadra ritrovata, anche perché i meccanismi del 3-4-3 sembrano ancora tutti da oliare, Leao resta lontano dal top della condizione e gli scricchiolii difensivi rimangono. Il dato che conta è comunque quello dei tre punti ritrovati dopo oltre un mese e, soprattutto, degli zero gol subiti per la prima volta dall'8 novembre. Un punto di partenza fondamentale per chiudere definitivamente la crisi e rimettersi in corsa per un posto in Champions League. Oltre che, naturalmente, per prepararsi alla super sfida di martedì contro il Tottenham di Conte.

Pioli sceglie inizialmente Thiaw al posto di Gabbia, ma al contrario del derby opta per un tridente più offensivo con Leao e Diaz a supporto di Giroud. Juric, a sorpresa, si affida al 2004 Gineitis per far coppia con Adopo in mezzo al campo. Nei primi minuti il match è estremamente equilibrato e combattuto sul piano fisico, ma la manovra offensiva del Torino appare più fluida ed efficace e la prima buona chance è proprio per i granata, con un bel sinistro di Sanabria che sibila vicino al palo al 18'. I rossoneri ci mettono un po' a carburare e quando lo fanno peccano di precisione e lucidità negli ultimi 20-25 metri. Attorno al 35' San Siro trema quando un incredibile inciampo di Kjaer sul pallone spiana la strada a Sanabria, l'uscita di Tatarusanu è però tempestiva ed evita guai peggiori. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con pochissime emozioni, ma soprattutto zero occasioni create dai padroni di casa.

Per spaventare Milinkovic-Savic il Milan deve attendere l'inizio della ripresa: prima è Leao a impensierire il portiere serbo, attento in uscita, poi la chance più clamorosa capita sul sinistro di Giroud, ma il portiere granata si salva in due tempi fermando il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta. Il Toro comunque non sta a guardare e si costruisce un altro paio di buone opportunità con conclusioni dal limite, ma al 62' è il Milan a sbloccarla, con lo schema più semplice: cross pennellato di Theo, stacco imperioso di Giroud che la gira di testa sul secondo palo e porta avanti i suoi. I ragazzi di Juric tentano la reazione immediata, vanno vicini al pari con un quasi autogol di Tonali sugli sviluppi di un corner, ma poi devono ringraziare Theo Hernandez, che al 76' si divora il 2-0 in contropiede, calciando in corsa a lato di pochissimo. Il Toro ci prova con tutte le armi a sua disposizione dalla panchina, ma la diga rossonera regge senza andare troppo in affanno e il pubblico di San Siro può finalmente tornare a festeggiare.

LE PAGELLE

Leao 5,5 - Fatica a trovare la posizione ideale in campo, sembra ancora un po' ingessato quando si tratta di saltare l'uomo e passa un po' troppo tempo ad allargare le braccia. Qualche accelerazione delle sue, ma ancora lontano dalla miglior condizione.

Giroud 6,5 - Un'ora di sofferenza, un'occasione sprecata a inizio ripresa, ma poi il gol da grande centravanti che decide la partita e tira fuori dai guai una squadra che veniva da un periodo complicatissimo.

Thiaw 6,5 - Partita solidissima, sembra a suo agio nella difesa a tre e, insieme a un Kalulu ritrovato, contribuisce ad alzare il muro e portare a casa il successo.

Gineitis 6 - Tanta intensità, nessun timore di farsi vedere anche in avanti e tentare qualche incursione. A volte un po' troppa foga (che gli costa anche un cartellino giallo e, di conseguenza, il secondo tempo). Non male, comunque, per essere al debutto assoluto tra i professionisti.

Sanabria 6,5 - Fondamentale nello sviluppo della manovra offensiva del Torino, si costruisce anche un paio di ottime occasioni con conclusioni dal limite, anche se gli manca sempre un po' di presenza in area.

Djidji 5,5 - Nel complesso una buona prova difensiva, ma pesa la marcatura leggera su Giroud in occasione del gol che decide l'incontro.

IL TABELLINO

Milan-Torino 1-0

Milan (3-4-3): Tatarusanu 6,5; Kalulu 6,5, Kjaer 6 (26' st Gabbia 6), Thiaw 6,5; Saelemaekers 5,5 (44' st Calabria sv), Tonali 5,5 (44' st Pobega sv), Krunic 6, Hernandez 6; Diaz 6 (34' st De Ketelaere 6), Giroud 6,5 (44' st Origi sv), Leao 5,5.

Allenatore: Pioli 6

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 5,5 (36' st Gravillon 6), Schuurs 6, Buongiorno 6,5 (13' st Vojvoda 6); Singo 6, Gineitis 6 (1' st Linetty 6), Adopo 6,5 (24' st Karamoh 6), Rodriguez 6,5; Miranchuk 6, Vlasic 5,5 (36' st Radonjic 5,5), Sanabria 6,5.

Allenatore: Juric 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17' st Giroud (M)

Ammoniti: Gineitis (T), Kjaer (M), Buongiorno (T), Schuurs (T), Radonjic (T)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• 3000ª partita in Serie A per il Milan: i rossoneri sono la quarta squadra a raggiungere questo traguardo nel massimo campionato italiano dopo Inter, Roma e Juventus (1458V, 879N, 663P).

• Olivier Giroud (classe 1986) è il più anziano giocatore che è stato coinvolto in più di 10 gol in stagione nei cinque grandi campionati europei (sette gol e quattro assist).

• Olivier Giroud ha segnato più di cinque gol in casa in una singola stagione in campionato per la prima volta dal 2015/16 (sette con l'Arsenal in quel caso).

• 46ª Vittoria per il Milan contro il Torino (20N, 11P), solo la Roma (50) ha ottenuto più successi interni contro i granata nel massimo campionato.

• Dopo un pareggio contro la Roma (2-2) e una sconfitta contro l’Inter (0-1), il Milan ha colto il primo successo in casa in Serie A nel 2023.

• Dopo cinque gare senza vittoria nella massima serie (2N, 5P), il Milan ha colto un successo in Serie A per la prima volta da gennaio scorso (2-1 v Salernitana).

• Il Torino ha perso una gara in trasferta in Serie A per la prima volta da novembre 2022 (sconfitta 2-1 in casa del Bologna).

• Il Torino ha perso due delle ultime cinque gare di Serie A (2V, 1N), tante sconfitte come nelle precedenti nove gare nella massima serie (3V, 4N).

• Solamente il Napoli (28) ha segnato più gol del Milan nel secondo tempo in questa Serie A (23).

• In 12 delle ultime 15 sfide in casa del Milan in Serie A, il Torino non ha trovato il gol, tra cui tutte le ultime sei; l’ultimo gol granata al Meazza contro i rossoneri nel massimo torneo è quello di Baselli al 91’ di Milan-Torino 3-2 del 21 agosto 2016.