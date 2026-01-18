Serie A, Milan-Lecce 1-0: la prima rete di Fullkrug tiene Allegri nella scia dell'Inter

Le foto di Milan-Lecce
Il tedesco decide una gara complicata con un colpo di testa su assist di Saelemaekers: rossoneri a -3 dalla capolista
Nel ventunesimo turno di Serie A il Milan tiene il passo dell’Inter superando 1-0 il Lecce a San Siro. I rossoneri partono forte, prima sfiorando il gol con un sinistro di Saelemaekers e poi trovando l’1-0 con Leao, proprio su assist del belga: Zufferli ferma tutto per fuorigioco, con il match che resta a reti bianche senza altre emozioni fino all’intervallo. A inizio ripresa si esalta Falcone: prima alza il muro su Ricci, poi compie un vero e proprio miracolo su Pulisic dopo imbucata illuminante di Leao. Per stappare e risolvere la gara Allegri si affida a Fullkrug: il tedesco entra al 72’ al posto di Pulisic e dopo meno di quattro minuti trova la prima rete rossonera, di testa con una bella incornata su cross perfetto di Saelemaekers. Ventesimo risultato utile consecutivo per il Milan, che torna a -3 dall’Inter capolista. Doppio ko per il Lecce a San Siro, con Inter e Milan Di Francesco raccoglie 0 punti e resta fermo a 17 punti, in piena zona retrocessione (agganciato anche dalla Fiorentina).
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 6 – Quasi spettatore non pagante della sfida, di fatto mai impegnato dai pugliesi.
Tomori 6 – Il meno solido dei tre difensori rossoneri, ma compie comunque una buona prova.
Gabbia 6 – Prestazione ordinata e senza sbavature, sempre più leader della retroguardia rossonera.
De Winter 6 – Continua con la serie di prove positive: in netta crescita rispetto all’inizio stagionale.
Saelemaekers 7 – Sfiora il gol in avvio, corre dietro a tutti gli avversari e poi confeziona un cross perfetto per l’1-0 di Fullkrug. Ormai un fattore per Allegri.
Athekame sv (dal 35’ st).
Ricci 6 – Ancora un po’ timido e scolastico nel corso del primo tempo, cresce di coraggio e fiducia nella ripresa prima della sostituzione.
Loftus-Cheek 6 (dal 28’ st) – gara senza troppi errori ma senza lampi, come spesso gli accade.
Jashari 6 – Iniziano a farsi vedere le qualità dello svizzero: un paio di recuperi importanti e la voglia sempre di andare in verticale in trequarti. Ancora gli manca qualche automatismo, ma la sua prova (nel ruolo di Modric) è tutt’altro che negativa.
Modric sv (dal 42’ st)
Rabiot 6.5 – La solita autorevolezza in mezzo al campo: non è brillante come nella gara del Sinigaglia contro il Como, ma la sua sola presenza è determinante per Allegri e per la squadra.
Estupinan 5.5 – Parte male come contro il Cagliari, sembra sempre un po’ impaurito, ma con la crescita della prestazione di squadra anche lui corre meno pericoli.
Leao 6.5 – Attacca la profondità con insistenza, senza però essere mai servito (se non in occasione del gol annullato). Nella ripresa inizia ad allargarsi, poi fornisce l’assist illuminante non sfruttato da Pulisic. È lontano dalla migliore condizione, ma con Allegri non esce mai dalla partita.
Nkunku sv (dal 42’ st).
Pulisic 6 – Prestazione simile a quella di Firenze: si dà da fare, ma è meno brillante del Pulisic autunnale: solo Falcone gli nega il gol.
Fullkrug 7 (dal 28’ st) – Cattiveria agonistica ai massimi livelli: spinge per entrare in campo prima di un corner, poi dopo quattro minuti va in cielo a incornare in rete il cross di Saelemaekers. Decisivo.
IL TABELLINO
Milan-Lecce 1-0
Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6, De Winter 6; Saelemaekers 7 (dal 35’ st Athekame sv); Ricci 6 (dal 28’ st Loftus-Cheek 6), Jashari 6 (dal 42’ st Modric sv), Rabiot 6.5, Estupinan 5.5; Leao 6.5 (dal 42’ st Nkunku sv), Pulisic 6 (dal 28’ st Fullkrug 7). All. Allegri. A disp. Torriani, Terracciano, Bartesaghi, Odogu, Pavlovic, Y. Fofana.
Lecce (4-3-3): Falcone 6.5; Siebert 6.5, Ndaba 5.5, Gabriel 6, Gallo 6 (dal 39’ st N’Dri sv); Gandelman 6, Ramadani 5.5 (dal 40’ st Maleh sv), Coulibaly 6; Pierotti 6, Stulic 6 (dal 25’ st Tete Morente 6), Sottil 6 (dal 9’ st Banda 6). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Kouassi, Helgason, Marchwinski, Kaba, Ngom, S. Fofana, Sala.
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 76’ Fullkrug
Ammoniti: De Winter (M); Ramadani (L)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Milan è rimasto imbattuto per 20 gare consecutive in uno stesso campionato di Serie A (13V, 7N) per la prima volta dal periodo tra settembre 1992 e marzo 1993 (23 – 17V, 6N, con Fabio Capello allenatore).
Niclas Füllkrug è diventato il terzo giocatore tedesco nella storia del Milan a segnare un gol in Serie A, dopo Oliver Bierhoff (36 reti in campionato in rossonero) e Christian Ziege (quattro).
Il Milan (13V, 7N, 1P) ha registrato al massimo una sconfitta nelle prime 21 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) - dopo il 1995/96 e il 2003/04, un ko in entrambi i casi.
Il Milan è rimasto imbattuto per 10 gare casalinghe di fila in campionato (7V, 3N) per la prima volta dal periodo tra novembre 2023 e aprile 2024 (10 anche in quel caso – 8V, 2N, con Stefano Pioli in panchina).
Prima di oggi (vs Lecce) l’ultima rete messa a segno da Niclas Füllkrug nei Big-5 campionati europei risaliva al 5 aprile scorso in Premier League con il West Ham contro il Bournemouth.
Alexis Saelemaekers ha fornito tre assist in questo campionato e solo nel 2020/21(quattro), sempre con il Milan, ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A – tre anche nel 2020/21, nel 2022/23 e nel 2024/25.
Nessuna formazione ha incassato più reti di testa rispetto al Lecce in questo campionato: otto, come l’Hellas Verona.
Il Lecce ha perso quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio-marzo (serie di cinque ko in quel caso).
Il Lecce non ha segnato in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A tante volte quante nelle precedenti 18 sfide esterne di campionato.
Il Milan non ha segnato in un primo tempo casalingo contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal 5 aprile 2009 – match poi terminato 2-0 in favore dei rossoneri, con Carlo Ancelotti Allenatore.
