Serie A, Milan-Lecce 1-0: la prima rete di Fullkrug tiene Allegri nella scia dell'Inter

Nel ventunesimo turno di Serie A il Milan tiene il passo dell’Inter superando 1-0 il Lecce a San Siro. I rossoneri partono forte, prima sfiorando il gol con un sinistro di Saelemaekers e poi trovando l’1-0 con Leao, proprio su assist del belga: Zufferli ferma tutto per fuorigioco, con il match che resta a reti bianche senza altre emozioni fino all’intervallo. A inizio ripresa si esalta Falcone: prima alza il muro su Ricci, poi compie un vero e proprio miracolo su Pulisic dopo imbucata illuminante di Leao. Per stappare e risolvere la gara Allegri si affida a Fullkrug: il tedesco entra al 72’ al posto di Pulisic e dopo meno di quattro minuti trova la prima rete rossonera, di testa con una bella incornata su cross perfetto di Saelemaekers. Ventesimo risultato utile consecutivo per il Milan, che torna a -3 dall’Inter capolista. Doppio ko per il Lecce a San Siro, con Inter e Milan Di Francesco raccoglie 0 punti e resta fermo a 17 punti, in piena zona retrocessione (agganciato anche dalla Fiorentina).