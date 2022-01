Serie A, Milan-Juventus 0-0: a San Siro vince la paura

MILAN-JUVENTUS 0-0

Nessun gol e poche emozioni nel big match di San Siro. Rossoneri raggiunti dal Napoli, bianconeri quinti

di

Max Cristina

Finisce senza reti il big match della 23a giornata di Serie A: a San Siro, Milan-Juventus 0-0. Poche emozioni nel posticipo tra due squadre preoccupate più dall'importanza di non perdere lo scontro diretto piuttosto che di creare occasioni. Da segnalare nel corso dei novanta minuti due parate sicure di Szczesny, prima su Leao e poi su Giroud, e due conclusioni a lato per i bianconeri con Dybala e Morata. Milan terzo, Juve quinta in classifica.

















































LA PARTITA

Per toglierci ogni dubbio, basta dirlo subito: non è stato il più indimenticabile dei Milan-Juventus a San Siro. Anzi, lo 0-0 scaturito dal freddo del Meazza ha regalato un brutto spettacolo ai (tele)spettatori con due squadre apparse più preoccupate di non prenderle piuttosto che a offendere. Senza i quattro difensori centrali titolari, due per parte ovvero Kjaer e Tomori per il Milan e Bonucci-De Ligt per la Juventus, le due squadre non hanno trovato il modo di rompere le linee difensive avversarie con la giocata giusta, inaspettata, coraggiosa o fuori dagli schemi. Ne è uscito un pareggio senza spunti che ha fatto il bene solamente di chi a Milan e Juventus sta davanti in classifica.

Pugilisticamente parlando, ai punti ha fatto qualcosa di più il Milan sporcando i guantoni a Szczesny con tre occasioni da gol. Ma essendo calcio - e non pugilato - poco importa ai fini del risultato finale, se non altro perché il portiere polacco si è sbarazzato della questione con risolutezza. L'intervento più importante di fatto è stato quello al 20' sul destro dal limite di Leao, bravo a liberarsi dopo una triangolazione con Messias e Ibra. Poi nella ripresa Szczesny è stato più che sicuro nel bloccare il colpo di testa di Giroud, subentrato a metà primo tempo a Ibrahimovic per l'infortunio al tendine d'Achille dello svedese.

Per il resto il Milan si è affidato per la prima parte di gara alle sgasate di Leao sulla sinistra, anche accentrandolo rispetto al solito, ma presto eclissato dalla riorganizzazione tattica voluta da Allegri per la sua Juventus. La contesa si è trasferita subito in mezzo al campo con una serie infinita di errori tecnici che ha reso rare le azioni realmente pericolose in zona gol. La Juventus ci ha provato a inizio partita con Cuadrado e Dybala, ma senza trovare lo specchio della porta. Mai, a dire la verità, come recita lo zero (0) nella casella dei tiri nello specchio avversario.

Nemmeno i cambi della ripresa hanno ravvivato un match che si è stancamente trascinato verso il fischio finale portando in dote un punto per parte e nessuna buona notizia. Se il Milan si è fatto raggiungere dal Napoli al secondo posto, che diventa terzo per lo scontro diretto sfavorevole, e vede l'Inter scappare via con il derby in arrivo dopo la sosta, la Juventus ha perso una grossa occasione per accorciare sull'Atalanta e sullo stesso Milan che resta a sette lunghezze di distanza.

--

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (30' st Florenzi), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (15' st Saelemaekers), Diaz (15' st Bennacer), Leao (30' st Rebic); Ibrahimovic (28' Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Bakayoko, Maldini, Stanga. All.: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (20' st Bernardeschi), Bentancur (45' st Rabiot), Locatelli (20' st Arthur), McKennie; Dybala (45' st Kulusevski), Morata (29' st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini, Kaio Jorge, Aké. All.: Allegri.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Leao, Messias (M); Locatelli, Kean (J)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 – la precedente occasione che invece i rossoneri erano rimasti imbattuti in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risaliva al 2009/10.

• La Juventus non ha effettuato tiri nello specchio in una gara di Serie A per la prima volta da marzo 2019, contro il Genoa.

• Questa è la partita in cui il Milan ha effettuato più tiri in questa Serie A (14) senza tuttavia trovare il gol.

• La Juventus è la squadra che ha tenuto la porta inviolata in più gare di Serie A da novembre in avanti (otto volte in 12 incontri).

• Juventus e Milan hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007.

• Il Milan ha chiuso una gara di Serie A contro la Juventus senza subire tiri nello specchio per la prima volta da marzo 2011 (successo 1-0).

• La Juventus non è andata a segno in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan, tante volte quante nelle precedenti 19 gare contro i rossoneri.

• 550ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni per Giorgio Chiellini - il difensore bianconero inoltre in questo match ha eguagliato Fabio Cannavaro nella classifica per presenze nella storia della Serie A (a quota 421 partite, al 46º posto).