Serie A: Milan a Empoli per iniziare la rimonta con i nuovi arrivati

A Empoli - inizio ore 18 - primo test in campionato per il nuovo Milan post rivoluzione dopo i primi, positivi segnali in Coppa Italia contro la Roma. Per i rossoneri di Conceiçao parte la rincorsa alla zona Champions League: attualmente il quarto posto è lontano sette punti. E il recupero dei punti persi per strada fino a questo punto della stagione chiede la firma dei nuovi arrivati Joao Felix, già a segno contro i giallorossi, e Gimenez. Con Walker - già inamovibile sulla fascia destra - possibile l'esordio dal 1' del portoghese, subentrato in Coppa a Pulisic, al fianco di Abraham e Leao destinato ancora alla panchina (dentro l'altro nuovo volto rossonero Sottil alla prima da titolare). Dove siederà anche il messicano arrivato dal Feyenoord. A centrocampo tornerà titolare anche in campionato Fofana, dopo che ha scontato la giornata di squalifica nel derby. Il Milan è obbligato a vincere: basta passi falsi.