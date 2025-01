Serie A: Massa arbitra Juventus-Milan, Colombo per Atalanta-Napoli

Sarà Massa l'arbitro di Juventus-Milan, big match della 21.a giornata di Serie A in programma sabato alle 18, con Mazzoleni al Var (diretta streaming gratuita su Dazn: per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni). Atalanta-Napoli, altra grande sfida del weekend di campionato e di scena al Gewiss Stadium sempre sabato ma alle 20.45, è stata affidata a Colombo, con Di Paolo al Var. Inter-Empoli di domenica sera sarà diretta da Feliciani, con Guida al Var.