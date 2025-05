Serie A, lo scudetto di mercoledì o giovedì: tutti i verdetti della penultima

I VERDETTI DELLA PENULTIMA GIORNATA

Se in vetta alla classifica è rimasto tutto invariato, lo stesso non si può certo dire per le squadre impegnate nella lotta salvezza e per quelle che rincorrono un posto in Europa:

- Milan fuori dall'Europa (Dopo la sconfitta dell'Olimpico e i risultati degli altri campi, il Milan potrà arrivare al massimo settimo in classifica e, di conseguenza, non potrà qualificarsi in nessuna competizione europea nella prossima stagione).

- La Roma si è assicurata un posto in Europa (visto che non potrà scendere più in basso del sesto posto. Al momento andrebbe in Europa League insieme al Bologna vincitore della Coppa Italia, con la Lazio qualificata in Conference).

- Cagliari salvo (Tutto rimandato alla 38esima giornata nella zona più calda della classifica, con la lotta per non retrocedere che "perde" una sola squadra e si anima con uno scontro a cinque che infiammerà l'ultima giornata)