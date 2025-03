Serie A: l’Inter con il Monza per consolidare, il Milan a Lecce per risalire

Momento completamente differente per il Milan, che poco meno di tre ore prima rispetto all’altra squadra milanese scenderanno in campo al Via del Mare di Lecce. Periodo nero per Conceiçao, che dopo le tre sconfitte consecutive (tutte per 2-1 contro Torino, Bologna e Lazio), ha dovuto anche far fronte alle polemiche relative alle frasi del suo portavoce (poi smentite). I rossoneri, noni in classifica e soltanto a +2 sull’Udinese decima, cambiano pelle in vista della trasferta pugliese: fuori Leao, Joao Felix, Fofana e con grande probabilità Gimenez, per fare spazio a Sottil, Jimenez, Abraham e Bondo. L’ex Monza è pronto a debuttare a centrocampo al fianco di Reijnders, con Pulisic al centro della trequarti. In difesa gli squalificati Maignan e Pavlovic verranno sostituiti da Sportiello e Gabbia, Theo e Walker sulle fasce. Non sarà facile per il Milan strappare i tre punti contro l’ex Giampaolo, che recupera in gruppo Krstovic e Helgason. Il primo va verso la titolarità, al secondo invece dovrebbe essere preferito Berisha. A sinistra confermato Karlsson, dubbio sulla destra tra Tete Morente e Pierotti.